Gotion High-Tech stellt auf seiner 11. Technology Conference Semi-Solid-State-Batterie und mobile Ladestation vor

Hefei, China (ots/PRNewswire) -Vom 27. bis 28. Mai veranstaltete Gotion High-Tech, ein renommierter Hersteller von Energiebatterien in China, seine 11. Technology Conference. Das Unternehmen stellte auf der Konferenz mehrere neue Produkte vor, darunter die Semi-Solid-Flow-Batterie mit einer Kapazitätsdichte von 360 Wh/kg, die JTM+ Gotion Power Exchange-Technologie namens Leishi und die intelligente mobile Energiespeicher-Ladesäule EPLUS.Semi-Solid-State-Batterien werden noch in diesem Jahr geladen werden. Bei den mit Semi-Solid-State-Batterien ausgestatteten Modellen erreicht das Batteriepaket 160 kWh bei einer Fahrleistung von 1.000 km und einer Beschleunigungszeit von nur 3,9 s auf 100 km. Das Unternehmen hat in seinem Labor den Prototyp der NCM Semi-Solid-State-Batterien mit einer Kapazitätsdichte von 400 Wh/Kg entwickelt. Sie wird den Übergang von Flüssigbatterien zu halbfesten Fließbatterien beschleunigen und schließlich Festkörperbatterien durch die technologische Innovation der siliziumbasierten Anoden-Iteration, der Lithium-Metall-Anode und der Pre-Lithium-Technologie ergänzen.Durch das Tragen der LFP-Zelle mit einer Kapazitätsdichte von 210 Wh/kg auf seinem unabhängig entwickelten JTM-System und die Integration mit der Stromaustauschtechnologie von Gotion, genannt Leishi, ist das Unternehmen in den Bereich des Stromaustauschs eingestiegen, um die Integration von Laden, Austausch und Lagerung von Batterien zu realisieren. Produkte, die mit dieser Technologie ausgestattet sind, wurden bereits in großen Mengen bestellt und werden demnächst in den vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie herausgegebenen Katalog für neue Fahrzeuge aufgenommen.Die intelligente mobile Energiespeichersäule EPLUS ist das erste selbst entwickelte Produkt von Gotion High-Tech im Bereich der mobilen Energiespeicherung und -aufladung für Normalverbraucher. Es zeichnet sich durch einfache Layouts, mehrere Szenarien, große Kapazität und hohe Leistung aus und ist die beste Lösung für die Integration von verteilten Speicher- und Ladestationen in Städten.Gotion wird seine Zusammenarbeit mit Volkswagen kontinuierlich vertiefen. Das gemeinsame Projektteam von Volkswagen und Gotion besteht aus mehr als 100 Mitarbeitern, die alle Funktionsbereiche wie Zellforschung und -entwicklung, Fertigungsprozess, Projektmanagement, Qualitätskontrolle und Leistungstests abdecken. Volkswagen hat mit Gotion High-Tech einen Kaufvertrag über seine selbst entwickelten NCM-Batterien und LFP Unified Cells unterzeichnet.Unter dem Motto „Upholding Innovation and Going Global" hat die Gotion Technology Conference 2022 zahlreiche Experten und Wissenschaftler von führenden Forschungsakademien, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten aus der ganzen Welt angezogen, darunter 15 Akademiker, die Vorträge halten werden.Pressekontakt:Changcun Zhao,+86-15505517114Original-Content von: Gotion High-Tech, übermittelt durch news aktuell