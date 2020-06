Gothaer: US-Aktien setzen auf V-förmige Erholung

25.05.2020 –

Aktienmärkte handeln die Zukunft. Da diese aber ungewiss ist, behelfen sich die Anleger mit unterschiedlichen Szenarien, die sie mit Eintrittswahrscheinlichkeiten versehen. In unserem letzten Beitrag haben wir die beiden dominierenden Szenarien (V- bzw. U-förmige Erholung) dargestellt. Die Eindämmung des Corona-Virus in Europa und die positiven Tendenzen in den USA, gepaart mit den wirtschaftlichen Öffnungsmaßnahmen haben in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



