Goslar diskutiert über Unfallursache Smartphone und Senioren im Straßenverkehr (FOTO)

Köln (ots) -"Gutes Sehvermögen ist eine Grundvoraussetzung für die sichereTeilnahme am Straßenverkehr", sagt ACV Automobil-Club VerkehrGeschäftsführer Lars Wagener. Nachlassende Sehleistung ist vor allemfür ältere Verkehrsteilnehmer gefährlich.Der 55. Verkehrsgerichtstag in Goslar beschäftigt sich in einemArbeitskreis mit den möglichen Risiken, die von Senioren imStraßenverkehr ausgehen.ACV fordert verbindliche Sehtests für FührerscheinbesitzerIn Deutschland wird das Sehvermögen, das mindestens 70 Prozentbetragen muss, nach dem Führerscheinerwerb ein Leben lang nichterneut getestet.Der ACV fordert daher verpflichtende Sehtests für alleFührerscheinbesitzer, die im Abstand von 15 Jahren an dieVerlängerung des Führerscheins gekoppelt werden. Ab 70 Jahren solldie Zeitspanne für den vorgeschriebenen Sehtest dann auf fünf Jahreoder weniger reduziert werden, empfiehlt der Automobilclub.Unfallursache Smartphone: Mehr Kontrollen statt höherer BußgelderBei der Diskussion um die Unfallursache Smartphone in einemweiteren Arbeitskreis, fordert der ACV konsequentere Kontrollen gegenSmartphonenutzung am Steuer. "Härtere Strafen halten Autofahrer nichtvom Blick aufs Handy ab", sagt Wagener, stattdessen plädiert der ACVfür verstärkte polizeiliche Kontrollen.Risikoreichen Verkehrsverhaltens wird bewusst in Kauf genommenRund zwei Drittel (64 Prozent) aller Autofahrer nutzen ihrSmartphone bzw. Mobiltelefon zumindest hin und wieder am Steuer. Nochmehr (71 Prozent) sehen häufig oder sogar sehr häufig andereVerkehrsteilnehmer, die dies tun. Diese Zahlen sprechen für eineNormalität risikoreichen Verkehrsverhaltens, das von der Mehrheit derAutofahrer selbstkritisch zugegeben wird: 20 Prozent fühlen sich beider eigenen Smartphone-Nutzung "sehr stark", 40 Prozent "stark"abgelenkt.Dies besagt die aktuelle, repräsentative Umfrage desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag des ACV Automobil-ClubVerkehr und der Deutschen Verkehrswacht (DVW).Pressekontakt:Annabel Brückmann, Pressesprecherin, brueckmann@acv.deACV Automobil-Club Verkehr, Theodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 58 Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell