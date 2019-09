Gorman-Rupp: Das gibt’s ja gar nicht!

Am 24.09.2019, 04:14 Uhr notiert die Aktie Gorman-Rupp an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 34.29 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Gorman-Rupp auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,4 liegt Gorman-Rupp unter dem Branchendurchschnitt (59 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 52,81 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Gorman-Rupp damit 7,96 Prozent unter dem Durchschnitt (8,69 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 10,35 Prozent. Gorman-Rupp liegt aktuell 9,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Gorman-Rupp aktuell 1,57. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Gorman-Rupp bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.