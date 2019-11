Gorillaz und Superplastic gehen Partnerschaft ein, um eine Vinyl-Spielzeugfigur von 2D in limitierter Auflage einzuführen

Erstes Gorillaz-Spielzeug seit mehr als zehn JahrenBurlington, Vermont, und London (ots/PRNewswire) - Superplastic,die Premium-Marke für Designerspielzeug und Kunststoff-Stars, hatsich mit Gorillaz, der weltweit erfolgreichsten virtuellen Band* ausGroßbritannien zusammengeschlossen, um ein neues ultralimitiertesSammlerspielzeug zu entwickeln, das ab heute über superplastic.co (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642887-1&h=448942701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642887-1%26h%3D1117871173%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsuperplastic.co%252F%26a%3Dsuperplastic.co&a=superplastic.co) und gorillaz.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642887-1&h=3042243385&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642887-1%26h%3D1527785837%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fgorillaz.com%252F%26a%3Dgorillaz.com&a=gorillaz.com)/storeerhältlich ist.Gemeinsam verewigen sie 2D, den Lead-Sänger von Gorillaz, in einerVinylfigur. Dies ist das erste Gorillaz-Spielzeug seiner Art in überzehn Jahren, seit Jamie Hewlett, Mitbegründer von Gorillaz, 2005erstmals mit Superplastic-Gründer Budnitz zusammen an den kultigenVinyl-Spielzeugfiguren von Gorillaz gearbeitet hat. Dasüberdimensionierte 12-Zoll große Sammlerspielzeug mit leuchtendenLED-Augen und Mikrofonständer zeugt unverkennbar von Hewlettsikonischem Kunststil und Budnitz' berüchtigtem Qualitätsbewusstsein.Paul Budnitz, Gründer von Superplastic, sagte: "Die Gorillazdienen als enorme Inspirationsquelle und ich freue mich unglaublich,wieder gemeinsam mit Jamie an Spielzeugen zu arbeiten."2D sagte: "Bei einem Schaufensterbummel für Weihnachten oder sowas in der Art, erblickte ich in einer Auslage plötzlich meinSpiegelbild. Aber es wirkte so viel kleiner als ich. Und es schien,als würde ich singen."Budnitz, der vor beinahe zehn Jahren die ursprünglichenGorillaz-Spielzeuge zusammen mit Hewlett gestaltete, wird oft alsVorreiter der weltweiten Kunstspielzeug-Bewegung gefeiert und hatsich zudem einen Namen als Mitgestalter der Kunststoff-Stars Janky &Guggimon gemacht.Die limitierte Vinyl-Spielzeugfigur 2D GORILLAZ X SUPERPLASTIC istfür 80 USD/65 GBP über superplastic.co (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642887-1&h=448942701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642887-1%26h%3D1117871173%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsuperplastic.co%252F%26a%3Dsuperplastic.co&a=superplastic.co)und gorillaz.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642887-1&h=3042243385&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642887-1%26h%3D1527785837%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fgorillaz.com%252F%26a%3Dgorillaz.com&a=gorillaz.com)/store erhältlich.Informationen zu GORILLAZDie virtuelle Band Gorillaz besteht aus Sänger 2D, Bassist MurdocNiccals, Gitarrist Noodle und Schlagzeuger Russel Hobbs. Dasumjubelte gleichnamige Debütalbum, der von Damon Albarn und JamieHewlett gestalteten Band, wurde 2001 veröffentlicht. Weitere Albender mit dem BRIT und Grammy Award ausgezeichneten Band sind DemonDays (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) undihr aktuelles Album The Now Now (2018). Die Gorillaz, ein echtesglobales Phänomen, haben weltweit die Charts angeführt und sind vonSan Diego bis Syrien rund um die Welt getourt, wobei sie Millionenvon Streams erhielten und Rekordverkäufe verzeichneten. Die Gorillazhaben auf durch und durch bahnbrechende Weise Erfolge erzielt,einschließlich der Auszeichnung mit zahlreichen Preisen, darunter diebegehrte Jim Henson Creativity Honor.* Die Band ist im Guinessbuch der Rekorde als die erfolgreichstevirtuelle Band des Planeten eingetragen.Informationen zu SuperplasticSuperplastic, ein Unternehmen für charakterbasierte Produkte undanimierte Unterhaltung, ist bekannt für seine Kunststoff-Stars Janky& Guggimon sowie für seine dauerausverkauften limitiertenDesigner-Spielzeuge und Bekleidung. Das Unternehmen wurde 2018 vombekannten Künstler und Unternehmer Paul Budnitz (Kidrobot, Ello,Budnitz Bicycles) gegründet und schloss 2019 eineSerie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen USD ab. Derlegendäre Spielzeugkünstler Huck Gee ist Kreativleiter. Superplastic
hat seinen Hauptsitz in Burlington, Vermont, und verfügt über
Niederlassungen in New York City und San Francisco.
https://www.superplastic.co
Instagram: @superplastic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642887-1&h=3855295972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642887-1%26h%3D430950960%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finstagram.com%252Fsuperplastic%26a%3D%2540superplastic&a=%40superplastic)
Twitter: @superplastic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2642887-1&h=3580951838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2642887-1%26h%3D147838891%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fsuperplastic%26a%3D%2540superplastic&a=%40superplastic)