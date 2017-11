Feldkirchen-Westerham (ots) -Seit mehr als 40 Jahren steht die Marke GORE-TEX® für Innovationund funktionale Outdoor-Kleidung, die höchste Performance, Qualitätund Komfort bietet. Nun geht W. L. Gore & Associates (Gore) einenSchritt weiter.Ab Herbst 2018 wird die bestehende Marke GORE-TEX® um die neueProduktmarke GORE-TEX® INFINIUM(TM) ergänzt. Unter dieser Markewerden künftig alle Produkttechnologien geführt, die jenseits von"wasserdicht und atmungsaktiv" positioniert sind. Dabei handelt essich um neue Technologien und um eine neue Art von Bekleidung,Schuhen und Accessoires. Die Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM(TM)richtet sich an Kunden, die einen aktiven Lifestyle pflegen und denFokus auf funktionelle Kleidung legen.Gore hat ein fundiertes wissenschaftliches Know-How, wie sich dermenschliche Körper bei unterschiedlichsten Aktivitäten - sei esRennrad fahren, Bergsteigen oder Segeln - bei Hitze, Regen oderSchneefall verhält. Daraus sind nun neue Produktlösungen entstanden,die nicht wasserdicht sein müssen, aber trotzdem ein "mehr" anFunktion bieten. Diese GORE-TEX® INFINIUMTM Produkte sind am "weißenDiamantlogo" erkennbar. Zugleich wird Gore weiterhin wasserdichte undatmungsaktive Produktinnovationen auf den Markt bringen, die nach wievor am "schwarzen Diamantlogo" erkennbar sind.In einem ersten Schritt werden ab Herbst 2018 diverseMarkenpartner GORE-TEX® INFINIUM(TM) Produkte in vier verschiedenenKategorien im ausgewählten Einzelhandel anbieten:- GORE-TEX® INFINIUM(TM) THERMIUM(TM) Schuhe- GORE-TEX® INFINIUM(TM) Soft-Lined Shells- GORE-TEX® INFINIUM(TM) Insulated Garments- GORE-TEX® INFINIUM(TM)Stretch Handschuhe"GORE-TEX® INFINIUM(TM) wird unsere bekannte ProduktmarkeGORE-TEX® ergänzen und den Kunden eine Vielzahl neuer, spannenderProduktoptionen bieten", sagt Christian Langer, Global Sales undMarketing Leader der Gore Fabrics Divison. "Wie etwa Lieblingsschuhe,die die Füße im Winter warm halten und stylisch sind, weil sie übereine einzigartig dünne Isolierung verfügen, und so den vonWinterschuhen sonst gewohnt unförmigen Look Geschichte werden lassen.Oder Handschuhe, die für warme Finger sorgen und gleichzeitig dieperfekte Griffigkeit bieten, um ein Smartphone zu benutzen."Die Entwicklungsarbeit bei Gore in Sachen Funktionsbekleidungzielt darauf ab, den Tragekomfort bei verschiedensten Klima- undWetterbedingungen zu verbessern. Mit der Produktmarke GORE-TEX®INFINIUM(TM) entstehen neue Jacken, Schuhe und Accessoires, die denKonsumententrend adressieren, sich vermehrt draußen aufzuhalten, woaber "Wasserdichtigkeit" bei der Wahl der Funktionskleidung nichtunbedingt an oberster Stelle steht. Während viele Konsumenten denverschiedenen Arten des Outdoorsports wie etwa Wandern oder Skifahrennachgehen, steigt zunehmend die Nachfrage nach funktionaler Kleidungfür den Alltag in einem städtischen Umfeld. GORE-TEX® INFINIUM(TM)Produkte ermöglichen so Gore und seinen Marken-Partnern, nochspezieller auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppen einzugehen."Die Einführung der neuen Produktmarke GORE-TEX® INFINIUM(TM)markiert für Gore einen absoluten Meilenstein. Gemeinsam mit derbereits etablierten Marke GORE-TEX® bietet sie Kunden eine nochbreitere Produktvielfalt - sei es für den Bergsteiger, der eineHimalaya-Expedition plant oder für Berufstätige, die täglich mitihrem Rad zur Arbeit fahren. Mit dieser Markenerweiterung zielen wirauf künftiges Wachstum ab, das wir gemeinsam mit unseren Partnernrealisieren möchten. Damit sind wir bestens für die Zukunftaufgestellt", sagt Langer.Über GoreW. L. Gore & Associates ist ein globales Unternehmen aus demBereich der Materialwissenschaften, das sich zum Ziel setzt,Industrien und Leben zu verbessern. Seit 1958 löst Gore komplexetechnischen Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen - vomWeltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Inneren desmenschlichen Körpers. Mit rund 9.500 Mitarbeitern und einer starken,teamorientierten Kultur generiert Gore einen Jahresumsatz von über 3Milliarden US-Dollar. www.gore.comDivision FabricsGores Division Fabrics hat vor 40 Jahren die Industrie fürOutdoorbekleidung mit dem wasserfesten und atmungsaktiven GORE-TEX®revolutioniert und bleibt weiterhin ein führender Innovator fürFunktionskleidung. Produkte mit Gore Funktionsmaterial bieten Komfortund Schutz und ermöglichen ihren Trägern, ihre Ziele weiter zustecken und mehr zu erleben: unter schwierigsten Bedingungen wie auchim Alltag. Beim Wandern im strömenden Regen, bei militärischen
Einsätzen oder bei der Brandbekämpfung - Gore versteht die
Anforderungen von Verbraucher und Branche und garantiert so die
Entwicklung von Produkten mit sinnvollen Eigenschaften.
www.goretex.com