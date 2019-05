Gorch Fock: Rekonstruierte E-Mails deuten auf Betrug an der Marine

Hamburg (ots) - Der ehemalige Vorstand der Elsflether Werft hatbislang bestritten, die Deutsche Marine bei der Instandsetzung derGorch Fock betrogen zu haben. Doch jetzt konnten gelöschte E-Mailsrekonstruiert werden, die dem NDR vorliegen. Die ehemaligenGeschäftsführer geraten so weiter unter Druck.Als die beiden Geschäftsführer Klaus Wiechmann und Marcus Reinbergam 31. Januar diesen Jahres aus dem Vorstand der Werft entlassenwurden, blieb den beiden Managern nicht viel Zeit, belastendesMaterial zu vernichten, der neue Vorstand stand bereits auf dem Hof.Die von den Servern der Elsflether Werft rekonstruierten E-Mailskönnten nun den Betrug an der Deutschen Marine belegen, organisiertvon den ehemaligen Geschäftsführern der Elsflether Werft.Aus den E-Mails geht hervor, dass der Vorstand der ElsfletherWerft mit den bei der Instandsetzung der Gorch Fock beschäftigenUnterauftragnehmern mündlich Vergünstigungen nach Auftragserteilungvereinbart hatte. Doch die erzielten Vergünstigungen wurden nicht anden Auftraggeber weitergeleitet, die Werft behielt den Rabatt ein.In einem Schriftwechsel Anfang 2018 tauschten sich die beidenVorstände Reinberg und Wiechmann darüber aus, wie man mit dennachträglich korrigierten Rechnungen zukünftig verfahren solle.Offenbar suchten die beiden Manager eine Möglichkeit, wie man dienachträglichen Rechnungskorrekturen abrechnet, damit sie nichtauffallen. Bis dato wurden der Werft - das geht aus den E-Mailshervor - von den beschäftigten Unterauftragnehmer Gutschriften inHöhe von 15 Prozent gewährt.In einer E-Mail vom 11. Januar 2018 schrieb Klaus Wiechmann anseinen Vorstandskollegen Marcus Reinberg: "Kannst du bitte prüfenlassen ob es eine Möglichkeit gibt mit der wir der '15%Rechnungskorrektur' bei den Unterauftragnehmern aus dem Weg gehenkönnen."Das Problem an der nachträglichen Rechnungskorrektur ist: DerVertrag zwischen Werft und Marine sieht vor, dass nachträglicherzielte Preisreduzierungen an die Marine weiterzureichen sind. DieseVertragsabsprache wurde von beiden ehemaligen Managern offenbar nichteingehalten.Wiechmann schrieb weiter: "Am Ende sind wir durch die erteiltenGutschriften i. H. v. 15% immer angreifbar weil wir sie nachAusschreibungsordnung an die Marine weiterreichen müssten. [...]Daher ist die Idee bspw. über eine Art Rahmenvertrag eineAufwandsentschädigung i. H. v. 15% abgelten zu können."Marcus Reinberg schrieb daraufhin in seiner Antwort-E-Mail vom 15.Januar 2018 zurück: "Wenn ich das richtig verstehe, geht es um'unsere' 15 %." Und weiter: "Lass mich mal überlegen, was gehenkönnte wäre vielleicht: Eine Art Umsatzmiete [...]Vermittlungsprovision vielleicht oder so eine ArtAbrechnungs/Bearbeitungspauschale. Vielleicht auch ein Mix ausallem?!?"Wiechmann betonte in seiner Antwort nochmal, dass die Praxis nichtlegal sei: "Dennoch ist es so, dass wir den erstatteten Betrag, alsoGutschriften, Rabatte etc., eigentlich lt. Ausschreibung an dieMarine weitergeben müssten. Ich denken [sic] auch, dass es über einepauschale Regelung funktionieren kann..." Daraufhin antwortet eineweitere Kollegin an Wiechmann und Reinberg: "In diesem Fall ist esnicht gleich offensichtlich."Reinberg bestritt bislang, von einem möglichen Betrug der Werft ander Marine Kenntnis zu haben. In einem Interview mit Panorama dieReporter, das vor wenigen Wochen geführt wurde, wies er den Vorwurfzurück. Es habe keine falschen und überhöhten Abrechnungen gegeben.Das "hätte ich auch, wie Sie sich vorstellen können, in keiner Weisegenehmigt oder dem zugestimmt." Angesprochen auf den Betrug mit den15 Prozent sagte Reinberg damals: "Was sich dahinter verbirgt weißich nicht. Ich würde das gerne mal lesen, was die uns angeblichvorwerfen. Ich kenne das bisher nicht, aber ich bin da hochgespannt."Der nun aufgetauchte Schriftwechsel legt nahe, dass Reinberg sehrwohl Kenntnis von den Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen hatte.Auf Vorhalt wollte er sich zu den E-Mails selbst nicht äußern.Wiechmann hat auf eine Anfrage des NDRs nicht reagiert.Gegenüber dem NDR bestätigt der aktuelle Geschäftsführer derElsflether Werft Axel Birk, dass die ehemalige Werftführungnachträgliche Rabatte entgegen der vertraglichen Vereinbarung mit derMarine nicht weitergeleitet hat.Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die beidenehemaligen Vorstände, wegen des Verdachts auf Betrug an der DeutschenMarine.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.:040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell