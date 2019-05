Hamburg (ots) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatbei der Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock eine "Kette anFehlern" in ihrem Ministerium eingeräumt. In einem Interview mit demNDR und dem ARD-Hauptstadtstudio sagte die CDU-Politikerin, es seienam Anfang die wahren Kosten für die Reparatur des Schiffes deutlichunterschätzt worden. Von der Leyen sagte, dass das Marinearsenalseinen Teil an Fehlern beigetragen habe, das Amt in Koblenz und auchdie verschiedenen Abteilungen im Verteidigungsministerium. "Da sindgemeinsam viele Fehler gemacht worden, in einem schwierigen Prozess."Ursprünglich war das Segelschulschiff Gorch Fock 2015 für kleinereReparatur- und Inspektionsarbeiten in die Elsflether Werft gekommen.Die kalkulierten Kosten lagen damals bei 9,6 Millionen Euro.Mittlerweile liegen sie bei 135 Millionen Euro.Die Verteidigungsministerin bestätigte zudem die kritischenAussagen eines Bundesrechnungshof-Berichts. "Genau so wie esdargestellt worden ist, sind die Dinge auch gewesen. Da gibt esnichts dran zu beschönigen, aber da gibt es auch nichts dran zugeheimnissen." Dem Bericht der Prüfer zufolge, fehlte es zu Beginn aneiner umfassenden Untersuchung des Segelschulschiffs und einervernünftigen Planung. Die Prüfer des Bundesrechnungshofs kritisiertenzudem scharf, dass der Ministerin von eigenen Mitarbeitern wichtigeInformationen vorenthalten wurden - mutmaßlich, damit von der Leyenden weiteren Reparaturarbeiten zustimmte.Sie hatte aufgrund von Statusberichten ihrer Mitarbeiter,sogenannten Leitungsvorlagen, der Fortsetzung der Reparaturarbeitenan der Gorch Fock zugestimmt. In einer internen Untersuchung hatteUrsula von der Leyen daraufhin selbst die Abläufe imVerteidigungsministerium aufarbeiten lassen.Die interne Untersuchung hatte ergeben, dass ein leitenderMitarbeiter wichtige Aussagen aus einer zentralen Leitungsvorlagegestrichen hatte, bevor diese die Ministerin auf den Tisch bekam.Ursprünglich stand in der Vorlage die Empfehlung, die Arbeiten an derGorch Fock abzubrechen und das Schiff neu zu bauen. Nach Streichungwurde daraus eine Empfehlung zur Fortsetzung der Instandsetzung.Der fragliche leitende Mitarbeiter ist Benedikt Zimmer und heuteStaatssekretär im Verteidigungsministerium. Auf die Frage, ob siesich getäuscht fühle und was der Staatssekretär dazu zu sagen habe,antwortete Ministerin von der Leyen im Interview mit dem NDR und demARD Hauptstadtstudio, es sei wichtig gewesen, "mit allenunterschiedlichen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, sehr offenund klar zu sprechen." Es sei nicht fair, so ein großes, komplexesVerfahren ausschließlich einem einzigen Menschen anzulasten. "Es istnur fair, (...) dass alle zu ihren Fehlern stehen." Im Interviewstellte sie sich vor ihre Mitarbeiter: "Ich habe immer die politischeVerantwortung für alles, was in der Bundeswehr passiert".Die Ministerin verwies auf die jüngsten Maßnahmen, die einenweiteren Fall Gorch Fock künftig ausschließen sollen. Das Ministeriumhabe eine Abteilung eingerichtet, die verantwortlich fürWirtschaftlichkeitsuntersuchungen sei. Außerdem seien dieZuständigkeiten zwischen Marinearsenal und Beschaffungsamt in Koblenznun neu geregelt worden. Planung und Verantwortlichkeit würdendeutlicher als bisher beim Beschaffungsamt gebündelt. DieVerteidigungsministerin sagte: "Auf Seiten der Bundeswehr haben wirjetzt alle Voraussetzungen geschaffen, damit die Gorch Fock auchwieder hochseetauglich werden kann".Die Arbeiten stocken, da die Elsflether Werft Insolvenz anmeldenmusste. Gemeinsam mit der Werft arbeitet das Verteidigungsministeriuman Plänen, die Reparaturarbeiten fortzusetzen. Die beiden ehemaligenVorstände hatten Millionenbeträge aus der Werft geleitet. Gegen sieermittelt auch die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts aufUntreue. Die beiden Manager besaßen zusätzlich eine Vielzahl aneigenen Firmen und hatten diese mit Geld der Werft in Form vonDarlehen versorgt.Nach Angaben der neuen Werftleitung seien insgesamt etwa 16Millionen Euro in das Firmennetzwerk geflossen. Der heutigeGeneralbevollmächtigte der Elsflether Werft, Tobias Brinkmann, wirftden ehemaligen Managern persönliche Bereicherung vor. Die Darlehenseien ohne übliche Absicherung und teilweise ohne erkennbareRückzahlungsabsicht vergeben worden, sagte Brinkmann dem NDR und demARD-Hauptstadtstudio. Der ehemalige Vorstand habe "Geschäftschancenverfolgt, die er für erfolgversprechend hält, aber dafür nichteigenes Geld aufgewendet, sondern Geld der Werft." Laut Brinkmann mitdem Ziel, private Geschäfte zu machen. Auch einer der beschuldigtenehemaligen Manager äußerte sich ausführlich gegenüber NDR und ARD.Marcus Reinberg wies den Vorwurf der persönlichen Bereicherungzurück. Ziel sei es gewesen, der Werft neue Geschäftsfelder zueröffnen. Die Firmen hatten unter anderem in eine Goldmine und eineFilmproduktion investiert. Das Geld sei nicht weg, es sei nurwoanders investiert, so Reinberg. Sein Partner äußerte sich aufAnfrage hingegen nicht.Der heutige Vorstand versucht nun, die aus der Werft herausgeleiteten Millionen zurückzubekommen. Zuletzt erwirkten sie perGerichtsbeschlüsse, dass das Vermögen der ehemaligen Managereingefroren wird. Hierzu gab es von den beiden Ex-Vorständen keineStellungnahme.Um die Gorch Fock weiter reparieren zu können, verhandelt dieElsflether Werft mit den Gläubigern. Das Management will nun einAngebot für das Verteidigungsministerium erstellen. Der Preis sollnicht höher als die bereits vereinbarten 135 Millionen Euro liegen.Eine Entscheidung über den Fortgang der Arbeiten soll im Sommerfallen. Über den Ausgang ist sich Ursula von der Leyen nicht sicher:"Die Gorch Fock ist noch nicht gerettet."Zitate frei bei Quellen-Nennung.Der NDR berichtet am Dienstag, 7. Mai, ausführlich in seinenNachrichtensendungen in Hörfunk und Fernsehen über die Hintergründeund neuen Erkenntnisse des Gorch Fock Skandals.Das NDR Fernsehen zeigt um 21.15 Uhr in der Sendung "Panorama dieReporter" einen 30-minütigen Film unter dem Titel: "Der Gorch FockKrimi". Dazu erscheint von NDR Info ein fünfteiliger Radio-Podcast,ebenfalls unter dem Titel: "Der Gorch Fock Krimi". Außerdem sendetNDR Info am Mittwoch, 8. Mai, um 20.30 Uhr ein 30-minütigesRadio-Feature.