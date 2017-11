Goophones im Test: Handy-Kopien sind ein Sicherheitsrisiko für Verbraucher

--------------------------------------------------------------Zum Video-Testhttp://ots.de/IFDkB--------------------------------------------------------------Hannover (ots) - Stolze Preise fallen beim Kauf eines iPhone X mit1319 Euro und eines Samsung Galaxy S8+ mit 899 Euro an. Dies machtden Markt für günstige Design-Nachahmungen attraktiv. Doch können dieKopien bei einem Kaufpreis von unter 200 Euro dem Original auchstandhalten? Clickrepair hat in Zusammenarbeit mit Erol Tasgin vonSmartphone-Service24 - eine der über 450 Partner-Handywerkstätten vonClickrepair - zwei Fake-Handys des Herstellers Goophone auf Herz undNieren geprüft. Das Ergebnis ist erschreckend: Es besteht sogar einSicherheitsrisiko für Verbraucher. Den ausführlichen Bericht gibt esim Video-Test.Getestet wurden das Goophone X und das Goophone S8+. Beides sindNachahmungen der Namensvetter von Apple und Samsung. Die Kopien sindauf dem deutschen Markt nicht erhältlich, sondern nur über dasAusland. Neben Funktionstests wollte Clickrepair es genauer wissen:Was verbirgt sich hinter der "nachempfundenen" Verkleidung dieserKopien?Goophone X und S8+ im Test: Das steckt hinter dem schicken DesignDas Ergebnis ist erschreckend: Mogelpackungen wohin das Augereicht. Diese machen nicht nur eine Reparatur nahezu unmöglich,sondern können zudem ein Sicherheitsrisiko für den Verbraucherdarstellen. Die optische Ähnlichkeit zu den originalen Smartphonesist dennoch erstaunlich. Sowohl Samsung als auch Apple setzen beiihren Flaggschiffen neben dem Design auf Leistung, Innovation undNutzerfreundlichkeit. "Die Nachahmungen kopieren lediglich dasDesign, bei den Bauteilen wird improvisiert und gepfuscht.",berichtet Erol Tasgin, Geschäftsführer von Smartphone-Service24.Bereits beim haptischen Test fallen beide Kopien durch: viel Plastikstatt Glas. Schlimmer wird es nach dem Einschalten. Dievermeintlichen nahezu rahmenlosen Displays suchen Verbraucher bei denGoophones vergeblich.Die Fehlerliste reicht von Kamera-Attrappen über einen fehlendenHauptspeicher, was zu einer trägen Reaktionszeit führt, bis hin zueiner schlechten Verarbeitung der Bauteile. FlexibleSteckverbindungen, die von Herstellern wie Apple und Samsung genutztwerden, gibt es bei den Goophones nicht: Akku, Prozessor und Platinensind alle miteinander verlötet, nicht gesteckt. Als Hauptspeicherdient lediglich eine festverbaute SD-Karte mit 8 GB. Während dieVerkleidung versucht das Original zu kopieren, wird hinter derFassade vom Bauteil bis zur Verbindung gespart. Und das führt sogarzu einem Sicherheitsrisiko für den Verbraucher: "Es gibt keineinziges Prüfzeichen. Wenn sich das Gerät in der Hosentasche miteinem Kurzschluss entlädt, kann das schwere Folgen haben.", warntTasgin.Verbraucher-EmpfehlungClickrepair empfiehlt die Finger von den Handy-Kopien zu lassen.Neben dem Sicherheitsrisiko, das von diesen Geräten ausgeht, haltensie in keiner Weise das, was sie versprechen. Käufer dieser Kopienmüssen zudem mit deutlich eingeschränkten Funktionen sowie fehlenderRechenleistung und Speicherkapazität rechnen. "Verbraucher werdendeutlich mehr Freude mit einem günstigen Markenhandy haben und wernoch unsicher ist, sollte zumindest unseren Video-Test vorher gesehenhaben.", rät Marco Brandt, Geschäftsführer von Clickrepair.Über clickrepair.de:www.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handysund Smartphones. Mit mehr als 450 Handywerkstätten bundesweit istclickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys undSmartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. VonDisplayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen findenHandy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oderals Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf derSuche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über dasclickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit.Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.dereparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defektenmit dem Premium Reparaturschutz absichern. clickrepair wird von derValuecare24 GmbH betrieben.Pressekontakt:Gina Grusat | Referentin für Public Relations & MarketingTel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.deValuecare24 GmbH | Breite Straße 7 | 30159 HannoverWeiteres Pressematerial steht unter www.clickrepair.de/presse zurVerfügung.Original-Content von: clickrepair, übermittelt durch news aktuell