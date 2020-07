Google will 10 Milliarden US-Dollar in Indien investieren

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Alphabet (WKN:A14Y6F)(WKN:A14Y6H) sagt, dass seine Google-Abteilung eine große Wette auf das digitale Wachstum Indiens eingehen wird, indem sie in den nächsten fünf bis sieben Jahren 10 Milliarden US-Dollar in dieses Land investieren wird.

In seiner Rede zum jährlichen Webcast Google für Indien sagte CEO Sundar Pichai: “Wir werden dies durch eine Mischung aus Kapitalbeteiligungen, Partnerschaften und Investitionen in den Betrieb, die Infrastruktur und das Ökosystem erreichen”.

Ein Land mit riesigem Technologiepotenzial

Nach China ist Indien mit 500 Millionen Internetnutzern das zweitgrößte Land der Welt und zieht massive Investitionen der größten US-Technologieunternehmen an. Anfang dieses Jahres investierte Facebook 5,7 Milliarden US-Dollar in die indische Telekommunikationsfirma Jio Platforms und schloss sich damit Intel und Qualcomm an. Amazon.com hat gesagt, dass es 1 Milliarde US-Dollar in das Land investiert und Apple verlagert weitere Teile seiner Produktion dorthin.

Google hat bereits in Erwägung gezogen, in Vodafone Idea, ein Joint Venture der britischen Telekom und der indischen Aditya Birla Group, zu investieren.

Google wird seine Investitionen auf mehrere große Bereiche konzentrieren, darunter die Bereitstellung des Zugangs zu Informationen in der eigenen Sprache des Nutzers, einschließlich Hindi, Tamil und Punjabi, den Bau von Produkten, die auf die spezifischen Bedürfnisse Indiens zugeschnitten sind, und den Einsatz von Technologie und künstlicher Intelligenz in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft für soziale Zwecke.

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die indische Regierung versucht, die Möglichkeiten von Google und anderen Technologieunternehmen zur Kontrolle von Daten und Online-Erfahrungen einzuschränken. Ein Regierungskomitee in Indien hat gerade einen 72-seitigen Bericht herausgegeben, in dem eine neue Regulierungsbehörde erwartet wird, die die Fähigkeit von Unternehmen kontrollieren soll, die von ihnen online gesammelten Daten weiterzugeben und zu monetarisieren, während gleichzeitig der Datenschutz der Nutzer gewährleistet wird.

