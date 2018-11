Google und B2X erweitern Partnerschaft und bieten erstklassigen Kundenservice für Pixel 3 und Pixel 3 XL (FOTO)

München (ots) -B2X, führender Anbieter von Customer-Care-Lösungen für Smartphonesund Unterhaltungselektronik, hat ein Update seinesIn-Home-Serviceangebots für Pixel inklusive des neuen Pixel 3 undPixel 3 XL in Indien bekannt gegeben.Google wählte B2X bereits 2017 als offiziellen "Pixel, Phone byGoogle Service"-Partner für den indischen Markt aus, um Pixel-Kundenein innovatives und einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten. Laut IDCist Indien der am schnellsten wachsende Smartphone-Markt der Welt undein Schlüsselmarkt für Google.Das exklusive In-Home-Serviceangebot von B2X für Google Pixelbietet ein reibungsloses Serviceerlebnis für Kunden, die Hilfe fürihr Smartphone benötigen. Zertifizierte Serviceexperten von B2Xdiagnostizieren und helfen bei Fragen und Problemen mit einem Gerätdirekt zuhause beim Kunden und stellen bei Bedarf ein Leihgerät zurVerfügung. Dadurch verkürzen sich die Wartezeiten für Service undReparatur auf wenige Stunden.Die Einführung des neuen Pixel 3 ist ein wichtiger Meilenstein fürden Smartphone-Markt in Indien. Googles Mission ist es, Kunden dasbestmögliche Pixel-Erlebnis zu bieten. Zusammen mit B2X stärkt Googledas In-Home-Serviceangebot in den größten Ballungsgebieten Indiensund ermöglicht damit den schnellstmöglichen Zugang zu Service undSupport.Pixel-Kunden rufen zur Vereinbarung eines Servicetermins dasCallcenter von Google an und werden anschließend von zertifiziertenPixel-Serviceexperten von B2X direkt bei sich vor Ort bedient.Kunden, die ihr Gerät lieber zur Reparatur einsenden, könnenjederzeit einen Abholservice buchen. Während des gesamten Ablaufskönnen Kunden alle Serviceschritte bequem online verfolgen."Unsere Partnerschaft mit Google in Indien ist seit dem Start vormehr als einem Jahr eine großartige Erfolgsgeschichte. Die Einführungdes Pixel 3 ist ein wichtiger Meilenstein. Wir werden unserePartnerschaft weiter ausbauen und uns weiterhin darauf fokussieren,worauf es am Ende ankommt: bestmöglicher Service für Menschen, dierund um die Uhr auf ihr Pixel vertrauen", kommentiert Dr. MarcAchhammer, Chief Operating Officer und Sprecher der Geschäftsführungvon B2X.Über B2X:B2X ist der führende globale Anbieter vonEnd-to-End-Customer-Care-Lösungen für Smartphones undUnterhaltungselektronik. Gegründet 2007, unterstützt B2X viele derweltweit führenden Unterhaltungselektronikanbieter dabei, innovativeund perfekte Aftersales-Serviceerlebnisse zu bieten. Die besonderePositionierung des Unternehmens basiert auf einem globalenServicepartnernetzwerk und der Technologieplattform SMARTCARETechnology, die alles zu einem digital integriertenCustomer-Care-Ökosystem verknüpft. Mit mehr als 1.500 Mitarbeiternund über 500 Lösungs- und Servicepartnern in 140 Ländern ist B2X derführende Aftersales-Serviceanbieter für Hersteller,Versicherungsanbieter, Netzbetreiber und den Einzelhandel.Weitere Informationen über B2X: https://b2x.com/Pressekontakt:Sebastian BottHead of Marketing & Service Portfolio ManagementB2X Care Solutions GmbHsebastian.bott@b2x.comOriginal-Content von: B2X Care Solutions, übermittelt durch news aktuell