Google startet Partnerschaft mit paysafecard in Deutschland

BerlinWien (ots) - paysafecard nun auch bei Google Play in DeutschlandakzeptiertGoogle hat paysafecard (http://www.paysafecard.com/), eine der führendenPrepaid-Zahlungslösungen und Teil der Paysafe Gruppe, als neue Zahlungsoption imGoogle Play Store in Deutschland und vier weiteren europäischen Märktenhinzugefügt: Frankreich, UK, Spanien und Griechenland. Diese Erweiterung derPartnerschaft zwischen Google und paysafecard setzt auf dem erfolgreichen Launchvon paysafecard als Zahlungsoption im Google Play Store in Polen, derTschechischen Republik, der Slowakei, Slowenien und Zypern auf, der im Juni 2018erfolgte. Somit können nun User in 10 europäischen Ländern paysafecard beiGoogle Play nutzen.Mit paysafecard können Konsumenten mit Bargeld Güter im Internet einfach undsicher bezahlen. Die Zahlung erfolgt über Erwerb und Eingabe eine 16-stelligenPINs. Damit können Millionen von Kunden Google Play und viele weitere Angebot amdigitalen Marktplatz nutzen, die bisher davon ausgeschlossen waren - weil siekein Bankkonto bzw. Kreditkarte besitzen oder diese im Internet prinzipiellnicht verwenden wollen, zumeist aus Sicherheitsbedenken. Einermarketagent-Studie zufolge gehören mehr als 30% aller Europäer zu dieser Gruppe.Nach Angabe des Fachverbandes behv (https://www.ots.at/redirect/bevh) hatE-Commerce in Deutschland zuletzt um 10,9% zugelegt und per Ende 2017 einJahres-Volumen von 58,46 Milliarden Euro erreicht. Zugleich wurde zum ersten Malwurde im deutschen Handel bereits jeder achte Euro im Internet ausgegeben.Udo Müller, CEO von paysafecard, zu dieser Kooperation: "Mit paysafecard könnenMenschen rasch, bequem und sicher online einkaufen, selbst wenn sie über keinBankkonto verfügen oder einfach ihre Daten nicht weitergeben wollen.Kooperationen mit Marken wie Google sind ein wesentlicher Aspekt unseresWachstums und ermöglichen paysafecard, die Bedürfnisse von Millionen Kunden imGoogle Play Store abzudecken."paysafecard kann über ein Netzwerk von mehr als 600.000 Verkaufsstellen weltweiterworben werden, darunter 59.000 in Deutschland, je 27.000 in Griechenland undUK, 40.000 in Frankreich und 72.000 in Spanien. Dazu gehören jeweils führendeTankstellenketten, Supermärkte, Lottoannahmestellen und Kioske.Über paysafecardpaysafecard, Marktführer im Bereich der Online Prepaid-Zahlungslösungen, wurdeim Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien. paysafecard ist Teilder internationalen Paysafe Group, welche über ein breites Portfolio voninnovativen Zahlungslösungen und -services verfügt. paysafecard bietetPrepaid-Lösungen unter den Marken paysafecard, my paysafecard, paysafecardMastercard ® und Paysafecash an. Erhältlich in über 600.000 Verkaufsstellenweltweit in fast 50 Ländern, ermöglicht paysafecard einfache und sichereOnlinetransaktionen. Durch die Verwendung einer 16-stelligen paysafecard PINbenötigen Kunden für die Bezahlung im Internet weder Konto noch Kreditkarte;vertrauliche Finanzdaten des Kunden bleiben auf diese Weise geschützt. 2017erreichte paysafecard ein Transaktionsvolumen von 2,8 Milliarden Euro.www.paysafecard.comÜber PaysafePaysafe ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Paymentlösungen.Unser zentrales Anliegen ist es, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden undnahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dazu nutzen wir unserebranchenführende Expertise im Payment Processing, bei digitalen Wallets,Kartenausgabe und Bargeldlösungen für das Internet. Mit über 20 Jahren Erfahrungim Online-Zahlungsgeschäft, einem Gesamttransaktionsvolumen von über 80 Mrd. USDund 3,000 Mitarbeitern an mehr als 12 globalen Standorten verbindet PaysafeUnternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden über eine integrierte Plattformbereitgestellt und sind auf Transaktionen ausgerichtet, die auf mobilem Wegangestoßen werden, ebenso wie auf Echtzeitanalysen und das Zusammenspiel vonZahlungen am POS und online. Weitere Informationen finden Sie unterwww.paysafe.com.Kontakt:Stefanie Möllner, paysafecard Istefanie.moellner@paysafe.com | +43 1 720 838 0-205Original-Content von: paysafecard.com Wertkarten GmbH, übermittelt durch news aktuell