Google nutzt die nächste Generation des Gaming

Die globale Videospielindustrie wurde 2018 laut einem Bericht von GlobalData auf über 130 Mrd. US-Dollar geschätzt und soll bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13 % wachsen. Das ist wahrscheinlich überraschend für die meisten Menschen. Was keine Überraschung ist, ist, dass jede Person, die ein Smartphone hat, in der Lage ist, ein Spiel zu spielen, wenn sie ein paar Minuten Zeit hat.

Dieser Anstieg des Mobile Gaming hat zu dem wachsenden Interesse der Gaming-Branche beigetragen, zu der auch Live-Streams von Videospielen und E-Sport-Wettbewerbe gehören. Dank Unternehmen wie NVIDIA und Micron Technology, die fortschrittliche Grafikkarten und Speicher produzieren, können wir Spiele auf einer Vielzahl von Plattformen genießen. Die Explosion des Videospielmarktes hat jedoch Möglichkeiten für eine Vielzahl von Branchen eröffnet, die von dem Trend profitieren könnten. Die Offensichtlichen sind reine Spielehersteller, die Spiele produzieren, wie Activision Blizzard und Take-Two Interactive. Weniger offensichtlich sind Amazon und Microsoft, die mit der Cloud-Infrastruktur zur Streaming-Branche beitragen.

Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F) hat einen großen Vorstoß unternommen, als das Unternehmen versuchte, das Game-Streaming-Unternehmen Twitch zu kaufen, dies jedoch letztlich nicht durchgezogen hat. Doch Alphabet und die Tochtergesellschaft Google sehen das potenzielle Wachstum im Gaming und bringen einen Wachstumstreiber auf den Markt, der die Gaming-Branche für immer verändern wird.

Als Nächstes kommt Stadia

Wenn du daran denkst, wie man Videospiele spielt, denkst du wahrscheinlich an Xbox, Playstation oder Nintendo. Oder vielleicht denkst du an Googles kommenden Stadia-Spiele-Streaming-Service. Google kündigte Stadia im März auf der Game Developers Conference an und veröffentlichte kürzlich weitere Informationen darüber, was man von der Einführung in 14 Ländern im November erwarten könnte. Es ist geplant, Stadia in diesem Jahr in den USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien einzuführen, und das Unternehmen strebt für 2020 weitere Länder an.

Stadia hat das Potenzial, alle Konsolen überflüssig zu machen, indem Google die Server nutzt, um die gesamte für das Spiel erforderliche Rechenleistung bereitzustellen. Alles, was der Spieler benötigt, ist ein Stadia-Abonnement, eine Internetverbindung und ein Bildschirm irgendeiner Art, der ein PC, ein Fernseher oder sogar ein Smartphone sein kann. Wenn man auf eine Konsole verzichtet, wird das Gaming-Erlebnis nahtlos.

Eines der faszinierendsten Merkmale, keine Konsole zu benötigen, ist, dass es keine Updates mehr geben wird, da das gesamte aktualisierte Spiel direkt von Google übertragen wird. Für jeden ambitionierten Gamer ist das ein bahnbrechendes Konzept.

Google hat eine phänomenale Arbeit geleistet, indem das Unternehmen für diesen Start alles gut organisiert hat. Es hat einige der besten Spiele angeworben, darunter mehrere neue Versionen, die zum Start verfügbar sein werden. Zu den Titeln gehören NBA 2K20, Elder Scrolls Online, Tom Clancy’s The Division 2, Destiny 2 Collection sowie das noch nicht veröffentlichte Baldur’s Gate 3.

Google hat gesagt, dass “wir beim Bau von Stadia gründlich darüber nachgedacht haben, was es bedeutet, ein Gamer zu sein, und daran gearbeitet haben, zwei verschiedene Welten zusammenzuführen: Menschen, die Videospiele spielen und Menschen, die gerne zuschauen. Stadia wird die Beschränkungen für die Spiele, die wir entwickeln und spielen, und für die Gemeinschaften, die sie genießen, aufheben.”

Traditionelle Spielekonsolen haben eine lange Geschichte und gehen auf eines der Originale, Atari, im Jahr 1977, zurück. Im legendären Spiel Pong einen Ball hin und her zu schlagen war einfach großartig. Heutzutage, wo wir Spiele in 4K-Auflösung gerendert haben, ist es offensichtlich, wie weit wir gekommen sind. Stadia ist der nächste Schritt.

Stadia plant, zwei Optionen für Abonnements anzubieten – eine kostenlose Option, die Spiele bis zu 1080p ermöglicht, und eine 4K-Streamingoption, die 9,99 US-Dollar pro Monat kostet, die zusätzliche Vorteile wie Rabatte auf Spielekäufe beinhaltet. Diese attraktive Preisstrategie wird die Spieler leicht dazu verleiten, sich für ein kostenpflichtiges Abonnement zu entscheiden, was ein riesiger Cash-Generator sein sollte. Dies wird dem Unternehmen auch ermöglichen, bei der nächsten Generation von Spielen mitzumischen.

