Google ist der große Gewinner der New Business Gold Card von Amex

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

American Express (WKN:850226) bringt am Donnerstag eine neue Business-Gold-Karte heraus und stattet sie mit weiteren Vorteilen aus, um die erhöhte Jahresgebühr zu rechtfertigen. Die Kundenkarte, die bis zum frühen Mittwochabend mit einer Jahresgebühr von 175 US-Dollar zu Buche schlug, auf die im ersten Jahr verzichtet wurde, hat nun eine jährliche Deckungsgebühr von 295 US-Dollar, die auch Neukunden im ersten Jahr nicht mehr erlassen wird.

Der Finanzdienstleister erweitert einerseits die Zahl der Möglichkeiten, wie man seine Membership Rewards Points nutzen kann, aber das zentrale Willkommensangebot für neue Bewerber ist ein kostenloses Jahr ZipRecruiter Standard sowie ein Jahr Alphabets (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) Google G Suite Basic für bis zu drei Nutzer.

Übernahme der Verantwortung

ZipRecruiter Standard ist ein Online-Stellenbörsen-Abonnement, das Unternehmen 249 US-Dollar im Monat kostet und die aktualisierte Kundenkarte zu einem Schnäppchen für Unternehmen macht, die bereits die Plattform nutzen, um ihre Einstellungsvorgänge abzuwickeln. Googles cloudbasiertes G-Suite-Produktivitätspaket kostet nur 5 US-Dollar pro Monat und Nutzer zum Normaltarif (oder 15 US-Dollar pro Monat für drei Nutzer). Aber inzwischen ist die G Suite ein Mainstream-Produkt, das noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Das Google-Mutterunternehmen Alphabet ist ebenfalls börsennotiert, sodass es im Gegensatz zum privat gehaltenen ZipRecruiter dasjenige ist, von dem die Investoren vor allem profitieren können. Die neue Auflage der persönlichen Goldkarte von Amex im vergangenen Monat öffnete auch die Tür für vier börsennotierte Restaurant-Aktien, um davon zu profitieren.

Die G Suite liegt in Bezug auf die Marktanteile noch weit hinter dem Konkurrenten Microsoft (WKN:850747) mit Office 365 zurück. Die beiden cloudbasierten Produktivitätssuiten bieten eine breite Palette von Anwendungen und Kollaborations-Tools. Die Preisgestaltung ist auch auf beiden Seiten wettbewerbsfähig. Vorteile für Microsoft sind die gut eingeführte Marke Office und die Vertrautheit der Nutzer mit der Funktionsweise der Onlineversionen von Word, Excel und PowerPoint. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hofft, diese Vorherrschaft zu brechen, was die Partnerschaft mit American Express zu einem vielversprechenden Schritt macht.

Einzelunternehmer und Kleinunternehmer, die eine American-Express-Kreditkarte suchen, werden versucht sein, den Deal von Amex zu nutzen, um die G Suite zu bekommen. Die 5, 10 oder 15 US-Dollar pro Monat werden als Gutschrift zurückerstattet – also warum sollten sie nicht diesen kostenlosen Test wahrnehmen? Wenn sie die G Suite ein Jahr lang kostenlos nutzen, werden sie vielleicht feststellen, dass es sich lohnt, auch über das Jahr hinaus zu bleiben. Sie werden mit der Funktionsweise der Anwendungen besser vertraut sein und sich auch mit Software as a Service besser auskennen, um sie in ihrem alltäglichen Arbeitsablauf einzusetzen.

Wir wissen nicht, in welche Richtung hier wie viel Geld fließt. Bezuschusst American Express einen Teil des regulären G-Suite-Basic-Abonnements? Zahlt Alphabet dafür? Am Ende wird es für beide Unternehmen Nutzen bringen. American Express hat einen wichtigen Vorteil, um die neue jährliche Gebühr von 295 US-Dollar zu rechtfertigen; und Alphabet hat seinen Fuß in der Tür bei kleinen Geschäftsinhabern, die sich ihren Weg in das Finanzökosystem von American Express bahnen. Jeder gewinnt.

Machst auch du diese 3 fatalen Fehler in der Geldanlage? Diese 3 typischen Fehler in der Geldanlage können jedes Jahr viele Tausend Euro kosten. Viele Anleger machen sie, ohne es selbst zu wissen. Dabei ist es ganz einfach, diese Fehler zu umgehen! In dieser brandneuen Sonderstudie verraten dir die Top Analysten des globalen Motley Fool Teams, um welche Fehler es sich handelt und wie du sie leicht vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einem Microsoft-Tochterunternehmen, ist Mitglied im Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 08.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt Aktien von Alphabet (A und C-Aktien).