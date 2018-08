Google holt Amazon bei intelligenten Lautsprechern ein, während Apple immer noch hinterherhinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Markt für intelligente Lautsprecher zeigt weiterhin Anzeichen auf ein robustes Wachstum, da die Verbraucher die Geräte kaufen und die Akzeptanz stetig steigt. Laut der jüngsten Schätzungen von NPR und Edison Research sind in den USA etwa 43 Millionen intelligente Lautsprecher im Umlauf. Es ist ein boomender Markt, auf den die Hersteller von Konsumgütern nicht verzichten wollen; Samsung hat zum Beispiel erst letzte Woche sein Galaxy Home mit dem Sprachassistenten Bixby vorgestellt, wobei der südkoreanische Mischkonzern weder Details zum Preis noch zur Verfügbarkeit bekannt gegeben hat.

Wir sprechen von einem Markt, der sich im zweiten Quartal verdreifacht hat.

Der Markt stieg im zweiten Quartal auf 11,7 Mio. Einheiten

Strategy Analytics hat gerade Schätzungen für den Markt für intelligente Lautsprecher für das zweite Quartal veröffentlicht. Das Wachstum hat sich gegenüber dem ersten Quartal beschleunigt. Amazon (WKN:906866) verzeichnete einen deutlichen Rückgang seines Marktanteils, da Google — das Tochterunternehmen von Alphabet (WKN:A14Y6H) — einen größeren Teil des wachsenden Marktes einnehmen konnte. Der Suchmaschinenriese hat sich bisher als der rentabelste Konkurrent des E-Commerce-Giganten erwiesen, vor allem da beide Unternehmen ein vielfältiges Portfolio an intelligenten Lautsprecherprodukten anbieten, die das Preisspektrum abdecken.

Anbieter Auslieferungen in Q2 2017 Marktanteil in Q2 2017 Auslieferungen in Q2 2018 Marktanteil in Q2 2018 Amazon 2,9 Mio. 76 % 4,8 Mio. 41 % Google 600.000 16 % 3,2 Mio. 28 % Alibaba 0 0 % 800.000 7 % Apple 0 0 % 700.000 6 % JD.com 0 1 % 300.000 2 % Sonstige 300.000 7 % 1,9 Mio. 16 % Gesamt 3,9 Mio. 100 % 11,7 Mio. 100 %

Amazon und Google haben den Markt nach wie vor fest im Griff und verfügen zusammen über einen Marktanteil von 69 %. Das ist ein Rückgang von 92 % vor einem Jahr, aber trotzdem beeindruckend. Auch der chinesische Markt beginnt zu explodieren und wird von lokalen Marken wie Alibaba, JD und Baidu dominiert. Amazon und Google werden wohl nicht direkt von diesem Wachstum profitieren können. Google hat jedoch kürzlich in JD investiert, sodass das Unternehmen zumindest in Form von Papiergewinnen davon profitieren kann.

Apple (WKN:865985) lieferte im zweiten Quartal schätzungsweise 700.000 Einheiten aus, verglichen mit den von Strategy Analytics geschätzten 600.000 in Q1 ausgelieferten Einheiten. Das wären 1,3 Millionen HomePods, die in diesem Jahr seit der Markteinführung im Februar ausgeliefert wurden. Apple konnte sich im Premium-Segment des Marktes dank der intensiven Kundenbindung und der wachsenden Kundenbasis für Apple Music einen Vorsprung erarbeiten, so Strategy Analytics. Es ist aber auch klar, dass der Premium-Preis des HomePod die Nachfrage dämpft.

Strategy Analytics geht davon aus, dass das Premiumsegment des Marktes wachsen wird, was für Apple eine gute Nachricht ist. Das Galaxy Home hat zwar noch keinen offiziellen Preis, doch man erwartet ein Preisschild in der Größenordnung von 300 US-Dollar. Damit wäre es ein Premiumprodukt, das direkt mit dem HomePod konkurrieren wird.

