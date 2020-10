Google erstmals Arbeitgeber Nummer 1 bei jungen Wirtschaftswissenschaftlern / Arbeitgeberrankings von Universum zeigen attraktivste Unternehmen für junge Berufstätige

Berlin/Düsseldorf (ots) - Mit Google steht in diesem Jahr erstmals ein IT-Unternehmen an der Spitze der Rankings der attraktivsten Arbeitgeber junger Berufstätiger mit einem Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften. In den vergangenen zehn Jahren war diese Position ausnahmslos Automobilunternehmen vorbehalten. Porsche behauptet sich auf dem zweiten Platz und ist damit als einziger Automobilhersteller unter den Top 3 vertreten. Lufthansa Group folgt auf dem dritten Platz. Insgesamt verliert die Automobilbranche bei Young Professionals aus allen Fachbereichen erstmals spürbar an Beliebtheit. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Young Professional Survey 2020 von Universum*, auf dem die jährlich erstellten Rankings der attraktivsten Arbeitgeber basieren. Die Employer-Branding-Beratung, die zur StepStone Gruppe gehört, hat dafür in diesem Jahr insgesamt 14.220 junge Berufstätige in Deutschland befragt."Die negative Berichterstattung über die Automobilunternehmen spiegelte sich bislang kaum in den Arbeitgeberrankings der Young Professionals wider. Das hat sich im aktuellen Ranking geändert. Lediglich Porsche kann sich dem Trend entziehen. Vieles spricht dafür, dass die Automobilindustrie im Umbruch steckt, der durch die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie noch verstärkt und beschleunigt wird", kommentiert Tina Smetana, Country Manager Germany bei Universum, die Rankings.Forschungsunternehmen gewinnen an Beliebtheit bei NaturwissenschaftlernAuch junge Berufstätige mit einem Abschluss in IT/Informatik möchten am liebsten bei Google arbeiten. Das Unternehmen kann seinen ersten Platz verteidigen. Mit Microsoft weiterhin auf dem zweiten und Apple neu auf dem dritten Rang stehen in diesem Fachbereich ausschließlich IT-Unternehmen an der Spitze des Rankings. Für junge Ingenieure sind dagegen auch in diesem Jahr Automobilhersteller die attraktivsten Arbeitgeber. Auf dem ersten Platz rangiert Porsche, gefolgt von der BMW Group. Audi und Daimler/Mercedes-Benz teilen sich den dritten Rang. Allerdings müssen alle vier Unternehmen einen Verlust an Prozentpunkten hinnehmen. An Beliebtheit gewonnen haben dagegen Forschungsunternehmen: Im Ranking der attraktivsten Arbeitgeber der Naturwissenschaftler klettert die Fraunhofer-Gesellschaft in diesem Jahr vier Plätze nach oben an die Spitze, gefolgt von der Max-Planck-Gesellschaft, die fünf Plätze aufsteigt. Auf Platz 3 folgt Roche.Arbeitsplatz der Zukunft bietet Chance, sich im Wettbewerb abzuhebenFachübergreifend hat sich die Anzahl der Arbeitgeber, die Young Professionals für einen späteren Job in Betracht ziehen, in den vergangenen fünf Jahren deutlich erhöht. Mit einer Steigerung um durchschnittlich zehn Unternehmen trifft das vor allem für die Fachbereiche Business und IT/Informatik zu. Arbeitgeber konkurrieren damit stärker um die Talente. "Vor diesem Hintergrund ist es unter anderem interessant, was junge Berufstätige mit dem 'Arbeitsplatz der Zukunft' verbinden", sagt Tina Smetana, Country Manager Germany bei Universum. Der Universum Young Professional Survey 2020 zeigt: An erster Stelle stehen fachübergreifend Flexibilität, Homeoffice, Innovation, Work-Life-Balance und flexible Arbeitszeiten. "Interessant ist, dass junge Berufstätige auf genau diese Eigenschaften Wert legen, wenn es darum geht, was Unternehmen akttraktiv macht", so Smetana.Flexible Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance gewinnen an BedeutungEin attraktives Grundgehalt ist nach wie vor die wichtigste Eigenschaft, die Unternehmen in der Gunst der Young Professionals mit einem Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen, IT/Informatik oder Naturwissenschaften steigen lässt. Flexible Arbeitsbedingungen sind für Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich wichtiger geworden und liegen auf Platz 2 im Ranking der attraktivsten Arbeitgebereigenschaften. Auch die Work-Life-Balance ist für Young Professionals dieser vier Fachbereiche von Bedeutung: Für junge Wirtschafts- und Naturwissenschaftler gehört sie zu den Top 3 der attraktivsten Arbeitgebereigenschaften, für junge Ingenieure und Informatiker zu den Top 5. Für die beiden zuletzt Genannten spielt auch Innovation im Vergleich zum Vorjahr eine größere Rolle. Während Innovation bei Young Professionals aus der IT/Informatik von Rang 10 auf 5 kletterte, stieg sie bei den Ingenieuren von Rang 9 auf Rang 7."Bevor sich Young Professionals für einen neuen Job entscheiden, schauen sie sehr genau hin", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarkt-Experte bei der Jobplattform StepStone. "Deshalb sollten Arbeitgeber schon sehr früh im Bewerbungsprozess detailliert zeigen, was sie zu bieten haben."Weitere Informationen und die vollständigen Rankings für alle Fachbereiche: https://universumglobal.com/de/yp2020/*Über den Universum Young Professional Survey 2020 in DeutschlandDie Universum-Arbeitgeberrankings der Young Professionals 2020 basieren auf einer zwischen Oktober 2019 und April 2020 durchgeführten Umfrage unter 14.220 Young Professionals in ganz Deutschland. 