Google eröffnet Zugangsknoten zur Google Cloud Plattform bei e-shelter in Frankfurt

Frankfurt (ots) - e-shelter, führender Rechenzentrumsanbieter inEuropa und ein Unternehmen der NTT Communications, bietet direktenZugang zur Google Cloud Platform (GCP). Der Google Cloud InterconnectPoint of Presence (PoP) ist auf dem Campus von e-shelter in Frankfurtam Main installiert und ermöglicht Unternehmen die Nutzung vonCloud-Anwendungen mit minimaler Latenz und bis zu 10 Gbit/sBandbreite."Dem Cisco Global Cloud Index [1] folgend werden sich binnen dreiJahren 94 Prozent der Workloads und Compute-Instanzen von den alten,meist internen Rechenzentren in Clouds verlagert haben. Wo sitzt aberdie Cloud? Zu wesentlichen Teilen in unseren Rechenzentren. Wir sindnicht nur Partner der Cloud Provider, sondern betreiben hochmoderneRechenzentren für Unternehmen aller Wirtschaftszweige sowieöffentliche Auftraggeber. Durch die Anbindung an die wesentlichenTelekommunikationsnetzwerke, Internetaustauschknoten und PublicClouds wie die Google Cloud Platform ist e-shelter das idealeSprungbrett in die digitale Transformation", erklärt Volker Ludwig,Senior Vice President Sales bei e-shelter.Zuerst Testen, dann AusrollenDas e-shelter innovation lab dient Unternehmen als Testfeld fürihre Digitalisierungsstrategien. Sie können dort verschiedensteSzenarien sowie aufstrebende Technologien, zum Beispiel aus denBereichen Blockchain und Internet of Things planen, entwickeln und imZuge von Proof-of-Concepts unter Realbedingungen verproben, bevor siein den produktiven Betrieb migriert werden. Zahlreiche Partnerstellen im Innovation Lab ihre Lösungen bereit - darunter befindetsich beispielsweise die Cisco Container Plattform (CCP). InZusammenarbeit mit der GCP und der Nutzung des Google CloudInterconnects bietet sich hierdurch eine ideale Hybrid CloudPlattform zum Management von Container-Anwendungen auf Basis vonKubernetes.Die technischen Vorteile der bei e-shelter gehostetenInfrastrukturen sind extrem hohe Verfügbarkeit sowieInternet-Anbindungen mit dedizierten Bandbreiten. Hinzu kommt mittelse-connect die Carrier-neutrale sowie private Konnektivität zwischenallen e-shelter Standorten und Cloud Connects.