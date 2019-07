Google entzaubert: SEO-Beratung macht Zusammenhänge transparent

Hamburg (ots) - Search-Engine-Optimization (SEO) lautet dasZauberwort im digitalen Marketing. Dabei ist das kein Hexenwerk, sagtHeiko Wohlgemuth, unabhängiger SEO-Consultant aus Hamburg. Undverspricht mit objektiver SEO-Beratung Verständnis zu fördern undPotentiale zu nutzen.Wer Waren oder Dienstleistungen über das Netz verkauft oderbewirbt, kennt das Problem gut: Als Entscheider muss man seinenDigitalexperten oft blind vertrauen. "Nicht immer einfach, denn dieOptimierung erzeugt komplexe Wechselwirkungen weiß DigitalberaterHeiko Wohlgemuth. "Am Ende kann trotz vermeintlich optimierterWebsite das Ranking-Ergebnis schlechter sein als vorher."Hier setzt Wohlgemuth an und bietet einen Service, der eine Lückefüllt: Unabhängige Honorarberatung in Sachen SEO, SEA und digitalerVermarktung."Auch das beste Team steht vor einem Konflikt, wenn es um dieBewertung der eigenen Arbeit geht, um Lösungswege und Ergebnisse.Diesen Konflikt lösen wir mit unserer Internet-Service-Agentur, dieden Blick von außen und externe Expertise bietet," führt Wohlgemuthaus, der seit 1998 digitale Strategien und Lösungen entwirft.Das Prinzip: Statt theoretischer Workshops und Weiterbildungenerarbeitet er gemeinsam mit dem Kunden Analysen der konkretenWebsites, definiert Ziele und KPIs und zeigt Wege, diese Ziele zuerreichen. "Traffic, Conversion und Absatz ist der entscheidendeDreiklang," so Wohlgemuth. "Eine profunde SEO-Strategie, technischesSEO und die grundlegende Keywordrecherche sind dabei die Basis."Ausgehend von dieser Basis umfasst die SEO-Beratung auchspezifische Sonderfälle wie Google Penalties (also die Abstrafungdurch Zurücksetzung im Ranking) oder die Vermarktung rein lokalerAngebote im weltweiten Netz. "Es gibt keinen Standardkunden, keineStandardrezepte," weiß der Berater, "nur die Ausnahme ist Standard.Und nur individuelle Beratung führt zum Erreichen des individuellenZiels."Heiko Wohlgemuth bietet SEO Beratung:https://www.internetserviceagentur.com/seo-beratung.htmlWeitere Infos zur der hamburger Online Marketing Agentur:https://www.internetserviceagentur.com/Pressekontakt:Heiko WohlgemuthSenior SEO ConsultantBergedorfer Schloßstrasse 921029 HamburgTelefon: +49 40 735 08 249info@internetserviceagentur.comOriginal-Content von: InternetServiceAgentur.com, übermittelt durch news aktuell