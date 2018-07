Google: Weiterhin glänzende Geschäfte

Ein neues Allzeithoch an der Börse für Googles Mutter-Konzern Alphabet: Zwar belastet die kürzlich von der EU-Kommission verhängte Rekordstrafe den Quartalsgewinn des Unternehmens, aber der glänzenden Geschäftsbilanz scheint das insgesamt nichts anhaben zu können. So übertraf die Umsatzsteigerung auf 32,7 Milliarden Dollar die Markterwartungen deutlich. Laut Medien-Portal Meedia legte Google-Mutter Alphabet damit vor Abzug von Traffic-Akquisitionskosten den bisher höchsten Umsatz in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.