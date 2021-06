Google & Reliance Industries: Neues Budget-Smartphone enthüllt!

Der milliardenschwere CEO von Reliance Industries Ltd. in Indien, Mukesh Ambani, präsentierte das JioPhone Next, ein Mobiltelefon, das gemeinsam mit Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) Google entwickelt wurde, um die beträchtliche Zahl der indischen Smartphone-Erstnutzer zu erschließen, berichtet Bloomberg.

Ambani betonte die Wichtigkeit eines ultra-erschwinglichen 4G-Smartphones bei der Jahresversammlung von Reliance am Donnerstag. Das Gerät wird mit einer überarbeiteten Version des Android-Betriebssystems laufen.

