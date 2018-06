Google Pay jetzt für N26 Kunden in Deutschland / Die mobile Bank bietet neuen mobilen Bezahldienst für Android-Nutzer an

Berlin (ots) - N26 ist eine der ersten Banken, die ihren KundenGoogle Pay, den einfachen, schnellen und sicheren mobilenBezahldienst von Google, ab sofort in Deutschland anbietet. Diemobile Bank ist seit ihrer Gründung Vorreiter bei Finanzinnovationen.Die Markteinführung von Google Pay in Deutschland ist ein weitererstrategischer Schritt von N26, die täglichen finanziellen Bedürfnissevon Kunden durch die Nutzung modernster Technologien zu vereinfachen.Der Start von Google Pay in Deutschland folgt auf die Einführung desmobilen Bezahldiensts für N26 Kunden in Belgien, Irland, der Slowakeiund Spanien im April 2018.Google Pay ist der schnelle und einfache Weg, mit Google zubezahlen. Der Service vereint alles, was Kunden an der Kasse zumZahlen benötigen und behält die Zahlungsinformationen sicher in ihremGoogle-Konto, ohne sie mit den Händlern zu teilen."Wir sehen eine stetig ansteigende Nachfrage unserer Kunden inDeutschland für mobile Bezahldienste, die wir mit Google Payadressieren," erklärt Lorenz Jüngling, Chief Product Officer bei N26.Google Pay ermöglicht es Android-Nutzern, einfach, schnell undsicher Zahlungen mit nur wenigen Klicks mit ihrem Smartphonedurchzuführen. Kunden können ihre Karte zu Google Pay über die N26App oder Google Pay App hinzufügen. Um Google Pay im Laden zu nutzen,halten Kunden das Smartphone an den kontaktlosen Zahlungsterminal.Für die Durchführung von Zahlungen unter 25 EUR muss der Bildschirmaktiviert werden. Bei Zahlungen ab 25 EUR muss das Smartphoneentsperrt werden. Die Transaktion wird innerhalb von Millisekundenvon N26 abgewickelt.Google Pay bietet Kunden einen vollen Überblick über alleTransaktionen sowie lokale Angebote und Geschäfte in der Nähe. Alleindividuellen Kredite, Lastschriften, Leistungen und Gutscheinewerden im Kartenbereich in der App angezeigt.Weitere Informationen zu N26 und die Produkte gibt es hier:www.n26.com.Mehr Informationen über Google Pay:https://n26.com/de-de/google-payÜber N26N26 ist die mobile Bank. N26 hat Banking für das Smartphone neugestaltet - einfach, transparent und frei von versteckten Gebühren.Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gründeten das Unternehmen imJahr 2013 und brachten N26 Anfang 2015 offiziell auf den Markt. Dankdes rein digitalen Geschäftsmodells operiert N26 zu deutlichgeringeren Kosten und mit einer schlanken Organisationsstruktur -ohne veraltete IT Systeme und ohne ein teures Filialnetzwerk. DieseKostenvorteile gibt N26 an ihre Kunden weiter. N26 kooperiert mit deninnovativsten Fintechs und traditionellen Anbietern, um ihren Kundendie besten Produkte zu bieten. Partner sind u.a. TransferWise(Fremdwährungsüberweisungen), WeltSparen (Sparen), Clark und Allianz(Versicherungen) und auxmoney (Verbraucherkredit). Heute zählt N26 zuden schnellst wachsenden Banken in Europa, hat über 1 MillionenKunden in 17 Ländern und mehr als 430 Mitarbeiter. Derzeit ist N26 infolgenden Ländern aktiv: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland,Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei undSpanien. 2018 wird N26 auch in die US und UK Märkte eintreten. Bisheute hat N26 $215 Millionen von renommierten Investoreneingesammelt, darunter Allianz X, Tencent Holding Ltd, Li Ka-ShingsHorizons Ventures, Peter Thiels Valar Ventures, Mitglieder desZalando Managements und Earlybird Venture Capital.Website: n26.comTwitter: @n26Facebook: facebook.com/n26Pressekontakt:N26 PressekontaktAnja SchlenstedtLarissa Kreutzbergpresse@n26.comOriginal-Content von: N26 GmbH, übermittelt durch news aktuell