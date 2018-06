Google Pay jetzt für Mastercard Inhaber in Deutschland verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Frankfurt/Main (ots) -Mastercard Technologie sorgt für sichere Zahlungen mit Google PayHeute startet der mobile Bezahldienst Google Pay in Deutschlandund macht das kontaktlose Bezahlen mit Mastercard noch einfacher.Inhaber von Mastercard Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten derkartenherausgebenden Banken Commerzbank und N26 oder der digitalenBoon (Wirecard) Mastercard können ab sofort an der Kasse mit ihremNFC-fähigen Android-Smartphone genauso einfach und sicher bezahlenwie mit einer Karte, die kontaktloses Bezahlen ermöglicht. Darüberhinaus ist Google Pay auch für das Bezahlen innerhalb vonAndroid-Apps und auf Webseiten einsetzbar.Ab heute können Nutzer ihre Mastercard Karte mit Google Payverbinden und dann mit ihrem Android-Smartphone an mehr als achtMillionen Mastercard Akzeptanzstellen weltweit (etwa im Supermarktoder Restaurant) kontaktlos bezahlen, aber auch in ihrenLieblings-Apps und auf Webseiten einkaufen."Mit dem Start von Google Pay in Deutschland wird es fürVerbraucher noch einfacher, selbst zu entscheiden, auf welche Weisesie ihre Käufe bezahlen", sagt Arne Pache, Vice President DigitalPayments & Labs bei Mastercard. "Das kontaktlose Bezahlen mitMastercard und Android-Smartphone ist nicht nur sehr komfortabel,sondern auch sicher, da hier keine persönlichen Konto- oderKartendaten gespeichert oder übertragen werden. Mastercard treibtauch gemeinsam mit Google die Innovationen bei Bezahltechnologienvoran, damit Karteninhaber in jeder Alltagssituation ihre Zahlungenso bequem wie möglich tätigen können und dabei wissen, dass diesesicher und vor Betrug geschützt sind."Um Google Pay nutzen zu können, reicht es, die App auf seinSmartphone zu laden, dort ein Konto einzurichten und die MastercardKartendaten in der Zahlungsapplikation zu hinterlegen. Durch diebranchenführende Verschlüsselungstechnologie Mastercard DigitalEnablement Service (MDES) werden auf dem Gerät einmaligeZahlenkombinationen, sogenannte Token, gespeichert. Beim Bezahlenüber die NFC-Technik, dem Standard für die Funkübertragung von Datenauf kurze Distanz, werden lediglich diese Token und ihr Ablaufdatumvom Handy zum Kassenterminal in verschlüsselter Form übertragen -nicht jedoch vertrauliche Karten- oder Kontoinformationen desNutzers.App-Entwickler können Google Pay für In-App-Zahlungen über dasMastercard Payment Gateway schnell und einfach aktivieren. Durchdiese Einbindung können E-Commerce-Händler Zahlungen von Google PayNutzern sicher akzeptieren.Im letzten Jahr ist die Zahl der Händler in Deutschland, diekontaktlose Mastercard Bezahlungen - und damit auch Google Pay - inDeutschland akzeptieren, um 73 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginnsollen sogar alle Händler, die Mastercard akzeptieren, kontaktloseZahlungen ermöglichen. In Europa werden inzwischen 38 Prozent allerTransaktionen kontaktlos abgewickelt. Die Anzahl der kontaktlosdurchgeführten Transaktionen mit Mastercard und Maestro ist in Europaim letzten Jahr um 145 Prozent gestiegen - in Deutschland sogar um213 Prozent.Ein zusätzlicher Vorteil der Bezahlmethode: Ist die Mastercard imAndroid-Smartphone hinterlegt, sammeln Karteninhaber nach derRegistrierung für das Mastercard Bonusprogramm Priceless Specialsunter www.mastercard.de/priceless mit jeder Zahlung automatischeinen Coin, auch zusätzlich zu anderen Loyalitätsprogrammen.Gesammelte Coins können auf der Priceless Specials Plattform fürexklusive Angebote eingelöst werden. Vom 1. Juli bis 31. Oktober 2018erhalten registrierte Nutzer bei jeder kontaktlosen Zahlung, unteranderem auch mit Google Pay, sogar dreifache Coins pro Zahlung undeine doppelte Gewinnchance auf eine Florida-Reise für zwei Personen.Über MastercardMastercard (NYSE: MA) ist ein internationalesTechnologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit seinem globalenZahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer,Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern undGebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten diealltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher,sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen ebensowie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. FolgenSie uns auf Twitter @MastercardDE, reden Sie mit im Beyond theTransaction Blog und abonnieren Sie die neuesten Nachrichten imEngagement BureauPressekontakt:Anja KleinCommunications Germany and SwitzerlandTel: +49 151 6160 3231E-Mail: anja.klein@mastercard.comOriginal-Content von: Mastercard Deutschland, übermittelt durch news aktuell