Google, Microsoft, Intel und Starbucks – Q4 2017 Berichtsüberblick!

die US-Berichtssaison ist im vollen Gange. Bereits über 20 % aller Unternehmen aus dem S&P 500 Index haben berichtet. Die Gewinne sind dabei um durchschnittlich 6,8 % gestiegen (26.01.2017). Dies ist bis jetzt nur ein marginaler Anstieg im Vergleich zu der Entwicklung in Q3. Das ist etwas enttäuschend. Aber die Saison ist noch nicht vorüber, weshalb man etwas Geduld walten lassen sollte. Am Donnerstagabend haben sodann einige Schwergewichte aus dem Tech-Sektor ihre Berichte vorgelegt sowie Starbucks. Schauen wir uns die Zahlen etwas genauer an.

Google Q4 Zahlen

Google hat im vierten Quartal beim Gewinn je Aktie die Schätzungen um 2,90 % verfehlt. Auf Non-Gaap Basis wurde ein EPS von 9,36 US-Dollar erzielt. Die Schätzung lag bei durchschnittlich 9,64 US-Dollar je Aktie. Bei den Umsätzen konnten die Schätzungen allerdings um 3,17 % übertroffen werden (26 Mrd. vs. 25,2 Mrd.).

Microsoft GQ2 Zahlen

Microsoft hat im zweiten Geschäftsquartal die Schätzungen beim Gewinn je Aktie um 5,06 % übertroffen. Es wurde ein EPS von 0,83 US-Dollar verzeichnet, die Schätzung lag bei durchschnittlich 0,79 U-Dollar je Aktie. Auch bei den Umsätzen konnte die Schätzung um 2,37 % übertroffen werden (25,9 Mrd. vs. 25,3 Mrd.).

Intel Q4 Zahlen

Intel übertraf die Schätzungen beim Gewinn je Aktie um 5,33 % im vierten Quartal. Es wurde ein EPS von 0,79 verzeichnet. Die Schätzung lag bei durchschnittlich 0,75 US-Dollar je Aktie. Die Umsätze konnten die Schätzungen ebenfalls um 3,8 % übertreffen (16,4 Mrd. vs. 15,8 Mrd.).

Starbucks GQ1 Zahlen

Starbucks verzeichnete im ersten Geschäftsquartal 0,52 US-Dollar je Aktie an Gewinn. Die Schätzung für das EPS lag ebenfalls bei 0,52 US-Dollar je Aktie, weshalb die Erwartungen getroffen werden konnten. Bei den Umsätzen wurden die Schätzungen allerdings um 1,72 % verfehlt (5,73 Mrd. vs. 5,83 Mrd.).

