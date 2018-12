Google-Jahresrückblick - Danach hat Deutschland 2018 gesucht! (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag:Was war das für ein bewegtes Jahr: Erst holt das deutscheEishockey-Team sensationell Silber bei den Olympischen Winterspielen,dann gibt´s 171 Tage nach der Bundestagswahl endlich eine neueRegierung. Es folgt ein monatelanger, extrem heißer Sommer undFrankreich wird neuer Fußball-Weltmeister, während die Deutschen zumersten Mal seit 84 Jahren in der Vorrunde ausscheiden. Was dieDeutschen 2018 besonders interessiert hat und wonach sie im Internetgesucht haben, verrät Ihnen Oliver Heinze.Sprecher: In den Top 3 der allgemeinen Schlagzeilen landeten 2018nur Aufsteiger:O-Ton 1 (Hannah Samland, 14 Sek.): "Auf Platz eins ist hier zumBeispiel das Naturschauspiel, die 'Mondfinsternis' Ende Juli. Aber dadie 'türkische Lira' zum Beispiel auch ein Rekordtief hatte, ist dasgleich auf Platz zwei - und zwar die Umrechnung in Euro. Und aufPlatz drei haben wir dann schon die große royale 'Hochzeit von Harryund Meghan'."Sprecher: Sagt die Google Pressesprecherin Hannah Samland. Aberauch lokale Ereignisse wie "Chemnitz", "Hambacher Forst" oder die"Wahlen in Hessen und Bayern" stießen auf großes Interesse. Genausowie natürlich nationale und internationale "Promis":O-Ton 2 (Hannah Samland, 22 Sek.): "Platz eins ist hier leider ineinem traurigen Zusammenhang. Denn hier ist 'Daniel Küblböck'gelistet, der durch 'Deutschland sucht den Superstar' bekannt wurdeund seit Anfang September als vermisst gilt. Auf 'Meghan Markle' aufPlatz zwei folgt dann Ex-Radrennprofi 'Jan Ullrich', der vor allemdurch die Suchterkrankung in den Schlagzeilen war. Ebenfalls in denTop 10 der Suchtrends sind Profi-Fußballer wie 'Mesut Özil' oder auchdeutsche Politiker wie Bundesinnenminister 'Horst Seehofer'."Sprecher: Sportlich waren die "Fußball-Weltmeisterschaft", der"Medaillenspiegel" der "Olympischen Winterspiele" sowie die"Leichtathletik-" und die "Handball-EM" besonders gefragt. Sogarrichtige Fragen wurden Google gestellt. Aufsteiger des Jahres sindhier:O-Ton 3 (Hannah Samland, 20 Sek.): "'Eichenprozessionsspinner -Was tun?' oder 'Was hilft gegen Wespen?'. Und auf Platz drei habenwir dann schon eine 500.000 Euro-Frage aus 'Wer wird Millionär': 'Wassind Permanenzen?'. Aber viele Nutzer haben sich zum Beispiel auchgefragt, 'was Bitcoins sind', 'wie oft Frankreich Weltmeister war'und 'wo Uruguay liegt'. Wahrscheinlich auch, weil die Mannschaftlange als Geheimfavorit der Weltmeisterschaft galt."Sprecher: Eine große Überraschung gab´s auch bei den gesuchten"Serien": Da haben deutsche TV-Produktionen die hochgelobtenamerikanischen deutlich abgehängt:O-Ton 4 (Hannah Samland, 12 Sek.): "Absolut! Auf Platz eins habenwir 'Babylon Berlin', dicht gefolgt von zwei ZDF-Produktionen: 'BadBanks' und 'Tannbach'. Deswegen sind wir schon sehr gespannt, was danächstes Jahr noch an deutschen Produktionen nachkommt."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie sich noch einmal alles ganz in Ruhe anschauen wollen:Eine Übersicht über all das, was die Deutschen im laufenden Jahr ammeisten interessiert hat finden Sie im Netz unter google.de/2018.Pressekontakt:a+o Ges. für Kommunikationsberatung mbHSchulterblatt 58 | 20357 HamburgE-Mail: google@a-und-o.comTelefon: 040 43 29 44 13Original-Content von: Google Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell