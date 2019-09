Google-CEO: „Größte Investitionen in erneuerbare Energien in der Konzerngeschichte“

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

Am heutigen weltweiten Aktionstag der „Fridays For Future“-Bewegung – der von großen Medienhäuser wie der Sueddeutschen Zeitung unterstützt wird – kündigt Google (WKN: A14Y6F) massive Investitionen in erneuerbare Energien an.

Google-CEO Sundar Pichai sprach in einem Tweet von den „größten Investitionen in erneuerbare Energien in der Geschichte des Konzerns“. Auch die deutsche Bundesregierung legt heute ein Klima-Konzept vor (wir berichteten).

Dank Google ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung