Google: Bald im Krieg mit anderen Tech-Giganten?

Jack Buser, Director of Games bei der Google-Tochtergesellschaft Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), sagte, dass der Technikgigant 400 Spiele für seinen Stadion-Service in der Entwicklung habe, berichtete The Verge am Dienstag.

Was passiert ist:

Buser machte die Enthüllung in einem Interview mit MobileSyrup und enthüllte, dass Google “eine Roadmap von etwa 400 Spielen von 200 Entwicklern erstellt hat, die sich gerade in der Entwicklung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung