Google (Alphabet) vs. Amazon: Markttechnischer Vergleich!

können Sie sich noch an die letzte Woche erinnern? In der vergangenen Woche war das Thema Amazon-Aktie und die 1.000 US-Dollar Kurszone ganz groß in den Medien vertreten. Ich wollte jedoch stattdessen Ihren Blick auf die Google-Aktie richten. Auch die Google-Aktie hat in der vergangenen Woche die 1.000 US-Dollar geknackt. Heute schauen wir in die markttechnische Ausgangslage in den beiden Aktien.

Wie der obere Chart zeigt, hat es die Google-Aktie kürzlich über die obere, nach vorne projizierte Trendlinie geschafft. Nach einem mustergültigen Retest des Ausbruchniveaus ging es dann weiter in Richtung 1.000 US-Dollar je Aktie. Die überwundene Trendlinie fungiert weiterhin als Unterstützung nach unten, falls sich eine Korrektur anbahnt.

Auch die Amazon-Aktie hat es über die Trendlinie geschafft. Ein Retest des Ausbruchsniveaus erfolgte nicht. Sollte die Aktie im Rahmen einer Korrektur doch nach unten wollen, fungiert auch in der Amazon-Aktie die Trendlinie als Unterstützung.

Fazit

Die Google-Aktie hätte nach der Analyse ein wenig mehr Luft zum Atmen, falls es zu einer Korrektur käme. Die Amazon-Aktie würde hingegen Gefahr laufen, die Unterstützung zu unterschreiten. Da beide Aktien stark positiv zueinander korrelieren, sollte man erst ein Unterschreiten in der Google.Aktie als mögliches Schwächesignal auch für die Amazon-Aktie werten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.