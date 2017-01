Google (Alphabet): Das sind durchwachsene Zahlen!

Lieber Leser,

Alphabet (ehemals Google) lieferte am Donnerstagabend Q4-Zahlen ab. Diese sind zwar nicht übermäßig negativ ausgefallen, aber zumindest durchwachsen. So konnten die Schätzungen beim Gewinn je Aktie nicht übertroffen werden, sondern wurden sogar um 2,90 % verfehlt. Es stand ein Gewinn je Aktie von 9,36 US-Dollar je Aktie zu Buche. Die Schätzung lag bei durchschnittlich 9,64 US-Dollar je Aktie. Bei den Umsätzen konnte Google allerdings die Schätzungen um 3,17 % übertreffen. Es wurden durchschnittlich 25,2 Mrd. US-Dollar an Umsatz erwartet, verzeichnet wurden allerdings 26 Mrd. US-Dollar.

Die Einzelheiten

Die bezahlten Klicks konnte Google im vierten Quartal um 36 % steigern. Auch hier konnte die Schätzung von 25,7 % übertroffen werden.

Die Umsätze aus anderen Segmenten betrugen 3,4 Mrd. US-Dollar.

Umsätze nach den Traffic-Akquisition Costs (TAC) betrugen 21,2 Mrd. US-Dollar. Hier wurde ein Umsatz von 20,6 Mrd. US-Dollar erwartet.

Die Kosten je Klick sind um 15 % eingebrochen. Die Schätzung lag hingegen bei einem Anstieg von 10,7 %.

Der bereinigte Periodenüberschuss beläuft sich auf 8,49 Mrd. US-Dollar. Die Schätzung lag bei 8,18 Mrd. US-Dollar.

Die Umsätze aus der Sparte Werbung betragen 22,4 Mrd. US-Dollar.

Der Free Cash Flow beläuft sich auf 6,34 Mrd. US-Dollar.

Kapitalinvestitionen lagen bei 3,08 Mrd. US-Dollar.

Marco Messina schenkt Ihnen seine 3 besten Aktien-Tipps für 2017

Geld verdienen an der Börse ist leicht. Sie müssen nur in die richtigen Aktien investieren.

Bis zu 233 % Kursgewinnpotenzial alleine bis Ostern 2017

Fundierte Detailanalyse jedes Unternehmens. Sie werden direkt erkennen und verstehen, warum die 3 Aktien steigen müssen!

Sichere 8,9 % Dividendenrendite. Und das Unternehmen wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten in den SDAX aufgenommen.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse