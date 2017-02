Google (Alphabet): Quartalsbericht enttäuscht beim Gewinn je Aktie!

Lieber Leser,

Alphabet, ehemals Google, veröffentlichte vor kurzem Quartalszahlen für das 4. Quartal 2016. Diese fielen etwas gemischt aus, weshalb sich der Kurs nur in Folge der Gesamtmarktstabilität oben hält. Alphabet hat bei den Umsätzen die Schätzungen der Wall-Street übertroffen, beim Gewinn je Aktie wurden die Schätzungen jedoch verfehlt.

Umsätze deutlich gestiegen infolge Video-Werbung und mobile Suche

Die Umsätze konnte Google um 22 % gegenüber dem Vorjahr steigern und zwar auf 26,1 Mrd. US-Dollar. Erwartet wurde ein Umsatzanstieg auf 25,2 Mrd. US-Dollar. Die größten Treiber kamen aus den Segmenten Video-Werbung und mobile Suche. Hingegen konnte Google zwar den Gewinn je Aktie erneut im vierten Quartal in Folge auf 9,36 US-Dollar steigern. Erwartet wurde jedoch ein Anstieg von 9,47 US-Dollar je Aktie.

Langfristiger Aufwärtstrend bleibt intakt

Der verfehlte Gewinn je Aktie tut dem langfristigen Aufwärtstrend jedoch keinen Abbruch. Der Kurs bewegt sich deutlich über der langfristigen Aufwärtstrendlinie, über dem 100- und dem 200-Wochendurchschnitt. Einen weiteren Aufwärtsimpuls könnte der Kurs auf markttechnischer Basis infolge des Überschreitens der Preiszone bei 870 US-Dollar je Aktie erfahren.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse