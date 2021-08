Google-Aktie: Sendet diese falsche Meldung!

Das zu Alphabet Inc.(NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) gehörende Unternehmen Google hat am Sonntagabend eine Warnmeldung an potenziell Millionen von Menschen verschickt, in der behauptet wurde, dass Bryson DeChambeau die BMW Championship gewonnen habe.

Die Meldung lautete “B. Dechambeau gewinnt BMW Championship”, nur dass nicht er die BMW Championship gewonnen hat, sondern sein 29-jähriger amerikanischer Landsmann Patrick Cantlay.

