Google Aktie: Google bringt einen Livestream von Stadionspielen direkt auf YouTube!

Der Spieleservice Google Stadia von Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) stellt am Montag eines seiner am meisten erwarteten Features vor – das Live-Streaming von Stadionspielen direkt auf YouTube, berichtet 9to5Google.

Was ist passiert

Die Funktion Live-Streaming auf YouTube ermöglicht Nutzern einen Ein-Klick-Link zum Live-Streaming von Google Stadia-Spielen, wodurch die Verwendung von Drittanbieter-Software überflüssig wird. Google sagte in einem Blog-Posting, dass das Live-Streaming es den



