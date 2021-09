Google-Aktie: Berufung gegen EU-Strafe eingelegt!

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) appellierte an die Europäische Union, die 2018 verhängte Rekord-Kartellstrafe in Höhe von 5 Mrd. USD rückgängig zu machen, und verteidigte sich damit, dass sein Android-Betriebssystem für Mobilgeräte den Wettbewerb angekurbelt habe, berichtet das Wall Street Journal.

FairSearch, eine Gruppe, die Oracle Corp(NYSE: ORCL) und andere Unternehmen vertritt, löste mit ihrer Beschwerde aus dem Jahr 2013 die Kartellklage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung