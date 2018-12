Goodyear Tire & Rubber: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Goodyear":

Am 04.12.2018, 07:19 Uhr notiert die Aktie Goodyear Tire & Rubber an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 23,63 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Reifen und Gummi".

Die Aussichten für Goodyear Tire & Rubber haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Goodyear Tire & Rubber erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automotive"-Branche sind im Durchschnitt um -0,41 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -25,81 Prozent im Branchenvergleich für Goodyear Tire & Rubber bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,51 Prozent im letzten Jahr. Goodyear Tire & Rubber lag 43,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,31 liegt Goodyear Tire & Rubber unter dem Branchendurchschnitt (62 Prozent). Die Branche "Automotive" weist einen Wert von 21,95 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,76 % ist Goodyear Tire & Rubber im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automotive (2,33 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,43 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.