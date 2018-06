Goodyear Tire Aktie: Rückläufige Umsatzrenditen

Weitere Suchergebnisse zu "Goodyear":

Goodyear konnte im 1. Quartal 2018 zwar seinen Umsatz steigern, musste allerdings rückläufige Renditen hinnehmen. Während der Umsatz um 3,5% auf 3,83 Mrd $ anstieg, legte der Umsatz in der Region EMEA dagegen um 7,3% zu. Diese Zahlen erscheinen deshalb in einem besonderen Licht, weil Goodyear weltweit 2,5% weniger Reifen verkauft hat. In der Region EMEA fiel der Rückgang der Stückzahlen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.