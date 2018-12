Goodyear Tire Aktie: Operative Leistung weiter verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "Goodyear":

Goodyear hat in seinen wichtigsten Reifenmärkten die operative Leistung weiter verbessert. Diese wurde angetrieben durch starkes Volumenwachstum, einschließlich deutlicher Steigerungen bei den profitableren 17 Zoll Reifengrößen. Goodyear hat im 3. Quartal 40,5 Mio Reifen verkauft, ein Plus von 2%. Der Absatz von Ersatzreifen stieg um 4%, angetrieben von der Stärke in Amerika und EMEA. Das Volumen der Originalausrüstungseinheiten sank um 4%, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.