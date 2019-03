Der Goodyear AERO: ein Konzeptreifen für autonome, fliegende Autos / Goodyear präsentiert seinen brandneuen Konzeptreifen auf dem Internationalen Automobil-Salon Genf (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hanau/Wien/Volketswil (ots) -Der futuristische Goodyear AERO zahlt auf die Vision vonautonomen, fliegenden Autos in der mobilen Welt von morgen ein. Erschlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Der AERO funktioniert zumeinen wie ein ganz normaler Reifen für ein Auto, das auf der Straßefährt. Zum anderen kann er wie ein Rotor für Auftrieb nach obensorgen und das Auto fliegen lassen."Seit mehr als 120 Jahren sorgt Goodyear für innovative Produkteund Lösungen für unsere Mobilität, und arbeitet mit den Pionierenzusammen, die für Veränderung und Fortschritt in der mobilen Weltstehen", so Chris Helsel, Chief Technology Officer bei Goodyear."Unternehmen am Mobilitätsmarkt denken auch in die Vertikale, wennsie die Probleme im städtischen Verkehr und die Überlastung unsererStraßen lösen wollen. Vor diesem Hintergrund hat unsere Arbeit anfortschrittlichen Reifentechnologien und Materialien zu einem Radgeführt, das sowohl als ein traditioneller Reifen auf der Straße alsauch als ein Antriebssystem in der Luft dient."Der Konzeptreifen AERO hat u.a. die folgenden, innovativenMerkmale:Multimodales Design: Der AERO basiert auf einem multi-modalenTiltrotorkonzept. Es kann als ein Antriebsstrang dienen und Kräfte ingewohnter Richtung auf und von der Straße übertragen - d.h. für Schubnach vorne sorgen. Es kann darüber hinaus als Antrieb in der Luftdienen und für Schub nach oben sorgen. Mit dem passenden Auto hättendie Pendler von morgen die Möglichkeit, auf ihrer Fahrt nahtlos vonder Straße in die Luft zu wechseln.Nicht-pneumatische Struktur: Die Speichen des Konzepts würdendabei helfen, die Last des Fahrzeugs zu tragen. Sie würden außerdemwie Rotorblätter funktionieren und für Auftrieb sorgen, wenn sich dasRad neigt. Der luftlose AERO basiert auf einer nicht-pneumatischenStruktur, die flexibel genug ist, um Stöße abzudämpfen, wenn das Autoauf der Straße fährt. Sie ist auch stark genug, um so schnellrotieren zu können, dass die Rotorblätter vertikal Auftrieb geben.Magnetischer Antrieb: Der AERO würde Magnetkraft für einenreibungslosen Antrieb nutzen. So wird die hoheRotationsgeschwindigkeit möglich, die notwendig ist, um das Fahrzeugauf der Straße nach vorne zu bewegen, und um es abheben zu lassen undin der Luft anzutreiben, wenn das Rad geneigt ist.Optische Sensorik: Der Konzeptreifen würde lichtbasierte,faseroptische Sensoren nutzen, um die Oberfläche der Fahrbahn, denReifenabrieb und seine eigene strukturelle Unversehrtheit zuüberwachen.Künstliche Intelligenz: Darüber hinaus hätte der AERO eineneingebetteten Prozessor für A.I., der die von den Sensorenermittelten Daten mit Informationen aus der Kommunikation vonFahrzeug zu Fahrzeug (V2V) und von Fahrzeug zu Infrastruktur (V2X)kombiniert. Der Prozessor für A.I. würde diese Datenströmeanalysieren, um Handlungsempfehlungen zu geben - etwa dem Fahrzeug zuerlauben, in den Modus zum Fliegen oder Fahren zu wechseln. Darüberhinaus könnte er reifenbezogene Probleme identifizieren und lösen,bevor es zu einer Panne kommt.Obwohl der AERO ein reines Konzept ist, gehören einige seinerEigenschaften schon heute zur realen Entwicklung bei Goodyear.Hierunter fallen Reifen, die auf einer nicht-pneumatischen Strukturbasieren, sowie auch Reifen mit Intelligenz. Andere Eigenschaften desAERO könnten in Zukunft der Anstoß für neue Ideen und potentiell neueProduktentwicklungen werden."Die Konzepte von Goodyear sollen zur Diskussion anregen, und zwarüber Reifen und die Verkehrstechnologien für ein neuesMobilitäts-Ökosystem", fasst es Helsel zusammen.Pressekontakt:Mirjam BerleDirector Corporate Communication D-A-CHmirjam.berle@goodyear-dunlop.comTel: +49 6181 68 1246Original-Content von: Goodyear Dunlop, übermittelt durch news aktuell