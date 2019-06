Goodwood Festival of Speed: Ford informiert über Neuigkeiten zum Supersportwagen Ford GT (FOTO)

Köln (ots) -- Pressetermin am Ford-Stand am 4. Juli, 10:45 Uhr, mit HermannSalenbauch (Ford Performance) und Larry Holt (Multimatic)- Neuer Ford Focus ST und der 760 PS starke Ford Mustang ShelbyGT500 debütieren beim legendären Bergrennen in Goodwood- Präsentiert werden zudem der Ford GT Le Mans-Rennwagen, dasNASCAR-Ford-Siegerauto und viele weitere FahrzeugeFord wird am 4. Juli auf dem Goodwood Festival of SpeedNeuigkeiten zum Ford GT-Supersportwagen verkünden. Den Presseterminum 10:45 Uhr am Ford-Stand im Driftbereich des weltberühmtenMotorsport-Events werden Hermann Salenbauch, Global Director von FordPerformance, und Larry Holt, Chief Technical Officer von Multimatic,bestreiten.Ford präsentiert auch in diesem Jahr in Goodwood wieder einehochkarätige Auswahl an Fahrzeugen, die beim 1,86 Kilometer langenlegendären "Bergrennen" mit seinen neun Kurven antreten werden. Dazuzählen- der neue Ford Focus ST und der neue, 760 PS starke Ford MustangShelby GT500, die beide in Goodwood ihr britisches Debüt gebenwerden,- das Ford GT-Rennfahrzeug von Ford Chip Ganassi Racing mit derStartnummer 66, das noch vor wenigen Tagen bei den 24 Stundenvon Le Mans im Einsatz war,- das Ford Fiesta WRC-Auto des M-Sport Ford World Rallye-Teams -es wird auch auf der Goodwood Rallye-Bühne präsentiert werden,- der Team-Penske-Ford Fusion, der 2018 bei den NASCAR Cup Seriesgesiegt hat,- der 1980er Ford Zakspeed Turbo Capri Rennwagen,- Ken Block's Hoonitruck, bekannt von Gymkhana 10, und der FordEscort RS Cosworth,- das Ford Mustang RTR-Drift-Car des Driftmeisters Vaughn GittinJr.Darüber hinaus wird der Ford Ranger Raptor seine beeindruckendenFähigkeiten im Offroad-Bereich unter Beweis stellen.Link auf PressematerialÜber den nachfolgenden Link sind ab 3. Juli Informationen zumThema "Ford auf dem Goodwood Festival of Speed 2019" abrufbar:goodwood2019.fordpresskit.comFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell