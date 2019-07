Goodwood Festival of Speed 2019: Ford feiert den Motorsport mit zahlreichen Rennfahrzeugen und spannenden Debüts (FOTO)

Goodwood, Großbritannien (ots) -- Goodwood Festival of Speed am 4. Juli um 10:45 Uhr: HermannSalenbauch von Ford Performance und Larry Holt von Multimaticverkünden News zum Ford GT- Zu den Debüts von Ford Performance in Goodwood zählen der neueFord Focus ST, der erstmals in Großbritannien zum Einsatz kommt, undder Ford Mustang Shelby GT500, der erstmals in Europa präsentiertwird- Weitere Highlights des Rennprogramms sind dasNASCAR-Ford-Siegerauto, der Ford GT Le Mans-Rennwagen, der M-SportFord Fiesta WRC und der legendäre 1980 Ford Zakspeed Turbo-Capri- Die Publikumslieblinge Vaughn Gittin Jr. und Ken Block kehrennach Goodwood zurück mit dem F-150 Hoonitruck, Bj. 1977, dem FordEscort RS Cosworth und dem Ford Mustang RTR Spec 5-D- Der neue Ford Puma-Crossover feiert in Goodwood seineöffentliche Premiere. Und der Ford Ranger Raptor, der ab sofort auchfür das Computerspiel Forza 4 verfügbar ist, demonstriert vor Ortseine exzellenten Offroad-EigenschaftenIm Rahmen des Goodwood Festival of Speed 2019 demonstriert Fordmit einer spektakulären Auswahl der schnellsten Straßen- und-Rennfahrzeuge die Vielfalt und die Leistungsfähigkeit von FordPerformance. Der neue Ford Focus ST debütiert beim weltberühmtenBergrennen in Goodwood, gemeinsam mit dem brandneuen Ford MustangShelby GT500, der zum ersten Mal in Europa mit einer Leistung von 760PS gezeigt wird.Präsentiert wird zudem das Ford GT-Rennfahrzeug von Ford ChipGanassi Racing mit der Startnummer 66, das kürzlich erst bei den 24Stunden von Le Mans teilgenommen hatte. Ford hatte die vier GTEPro-Autos von Ford Chip Ganassi Racing (CGR) in besonderen Farben anden Start geschickt, mit den "Celebration Liveries" würdigte dasWerksteam die erfolgreiche Historie der Marke Ford bei dem wohlhärtesten Langstreckenrennen der Welt. Gezeigt wird darüber hinausder Team-Penske-Ford, der 2018 bei den NASCAR Cup Series gesiegt hatsowie der 1980er Ford Zakspeed Turbo Capri-Rennwagen, mit dem der 50.Geburtstag des Ford Capri in Goodwood gefeiert wird. Ein weiteresHighlight ist die Rückkehr von zwei Publikumslieblingen: demDrift-Champion Vaughn Gittin Jr., der seinen Ford Mustang RTR Driftvorführt und dem Stuntfahrer und Gymkhana TEN-Star, Ken Block, dersein Können diesmal mit seinem berühmten Hoonitruck- sowie FordEscort RS Cosworth-Modellen unter Beweis stellt."Das Ford Performance-Team dient als Innovationslabor und hilftgemeinsam mit unseren Motorsport-Programmen auf der ganzen Weltdabei, noch aufregendere Straßenfahrzeuge für unsere Kunden zuentwickeln", sagte Leo Roeks, Ford Performance Director, Europe. "Obes sich nun um die Anti-Lag-Technologie des Ford GT-Rennwagenshandelt, die das Turbo-Ansprechverhalten des Ford Focus ST verbessertoder die Rallye-Spezialisierung des Ford Fiesta WRC und dieOffroad-Expertise des Ford Ranger Raptor, deren Wettbewerbsgeistunsere Serienmodelle beflügeln - Motorsport ist immer auch einTreiber für Innovation".Zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden der neue FordPuma-SUV-Crossover und der neue Ford Kuga. Besucher des Ford-Standskönnen in Goodwood beide neuen Fahrzeuge mit ihren eigenen Sinnenerleben. Am Stand gibt es überdies die Möglichkeit, eineMitfahrgelegenheit im Ford Ranger Raptor zu gewinnen, der jetzt auchim weltweit beliebten Computerspiel Forza Horizon 4 als Auswahloptionzur Verfügung steht.Neuer Ford Focus ST in Goodwood am StartBei einer der Bergrennwertungen wird der neue Ford Focus ST inGoodwood vom siebenfachen britischen Motorsport-Champion Paul Swiftgefahren. Das Fahrzeug verfügt serienmäßig über einen drehfreudigen2,3 Liter EcoBoost-Turbobenziner mit 206 kW (280 PS), der einen Spurtvon 0 auf 100 km/h in nur 5,7 Sekunden ermöglicht. Mit seinemmaximalen Drehmoment von 420 Nm bietet er damit eine bessereBeschleunigung als die gefeierte Vorgängergeneration des Ford FocusRS. Dank innovativer Turbo-Technologie zeichnet sich der Vierzylinderdurch ein direktes und feinfühliges Ansprechverhalten aus. Derreibungsoptimierte Twin-Scroll-Lader mit geringer Massenträgheitführt die Abgasenergie durch getrennte Kanäle, um Störungen zwischenden einzelnen Gas-Säulen zu minimieren.Ein Novum für den EcoBoost-Turbomotor des Ford Focus ST - einTechnologie-Transfer aus dem Fiesta WRC-Rallye-Weltmeisterauto - istdie hochmoderne Anti-Lag-Funktion, wie sie auch bei derStraßenversion des Ford GT sowie im F-150 Raptor zum Einsatz kommt.Eine weitere Neuheit beim Ford Focus ST ist auch der selektiveFahrmodus-Schalter für bis zu vier Fahrprogramme. Somit kann derFahrer den Charakter des Autos seinen Wünschen individuell anpassen,dazu zählen die Fahrprogramme "Rutschig", "Normal" und "Sport" sowie- bei Modellen mit dem optionalen Performance-Paket - zusätzlich nochder "Rennstrecke"-Modus, bei dem zum Beispiel das Gaspedal nochsensibler reagiert. Zusätzlich vereint das interaktive Fahrwerksystemmit elektronischer Dämpferregelung CCD (Continously ControlledDamping) die Sportlichkeit mit dem Komfort dieses dynamischenFahrzeugs."Wir haben uns vom Ford GT-Supersportwagen, dem F-150 Raptor unddem Ford Mustang inspirieren lassen, um einen Ford Focus ST zuentwickeln, der dich beim Tritt aufs Gaspedal spürbar in den Sitzpresst", fügte Roeks hinzu.Der neue Ford Focus ST ist ab sofort im Handel erhältlich.Ford Mustang Shelby GT500: Europa-Debüt in Goodwood Nachdem erAnfang des Jahres bereits in den USA vorgestellt wurde, feiert derneue Ford Mustang Shelby GT500 sein Europa-Debüt in Goodwood. Dortwird seine enorme Motorleistung vom dreimaligenDrift-Weltmeister-Vaughn Gittin Jr. in Schach gehalten. Mit dem neuenShelby GT500 präsentiert Ford den bislang stärksten Mustang in derüber 50-jährigen Geschichte der amerikanischen Sportwagen-Legende.Der von Ford Performance entwickelte Supersportler schöpft über 513kW (700 PS) aus seinem 5,2 Liter großen Kompressor-V8-Motor und istdamit das bislang leistungsstärkste Ford-Serienmodell. Ein7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe von TREMEC überträgt die Motorleistungund das bullige Drehmoment an die Hinterräder.Das rundherum überarbeitete Coupé sprintet in wenig mehr als dreiSekunden von 0 auf 100 km/h und absolviert die Viertelmeile (403Meter) in unter elf Sekunden. Dank des aktivenHochleistungs-MagneRide-Fahrwerks und der größten Bremsanlage, dieFord je in einem straßenzugelassenen Auto verbaut hat, geht derMustang Shelby GT500 auch in puncto Verzögerung undKurvengeschwindigkeiten an die Grenzen des physikalisch Möglichen.Um seine Leistung zu bändigen, vertrauen die Experten von FordPerformance auf reinrassige Renn-Technologien, die sich bereits imSupersportwagen Ford GT sowie in der Wettbewerbs-Variante Mustang GT4bewährt haben. Dies umfasst zum Beispiel eine modifizierte Geometriefür die jüngste Generation des hochgelobten MagneRide-Sportfahrwerksinklusive nochmals leichterer Fahrwerksfedern und einer neuen,elektromechanischen EPAS-Servolenkung. Zugleich fängt eineRennbremsanlage des Spezialisten Brembo mit 420 Millimeter großenBremsscheiben und kraftvoll zupackend 6-Kolben-Bremszangen diemächtigen Beschleunigungskräfte zuverlässig wieder ein.Ford GT Le Mans-Fahrzeug und Pressekonferenz am 4. Juli um 10:45Uhr (CET)Jedes der vier Ford Chip Ganassi Racing Ford GT-Rennfahrzeuge, diekürzlich erst die 24 Stunden von Le Mans absolviert haben, wurde inbesonderen Farben an den Start geschickt. Mit den "CelebrationLiveries" würdigte das Werksteam die Erfolgsgeschichte der Marke Fordbei dem wohl härtesten Langstreckenrennen der Welt. Mit dem Ende derSaison in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World EnduranceChampionship) lief auch der zurückliegende, auf vier Jahre angesetzteTeilnahme-Zeitraum des Autoherstellers in dieser Serie nachzahlreichen bemerkenswerten Rennen aus.Das Ford GT-Rennfahrzeug mit der Startnummer 66 wird jedoch beimdiesjährigen Goodwood-Event nochmal zu sehen sein - und zwar mitStefan Mücke und seinen Teamkollegen Olivier Pla und Billy Johnson imCockpit. Das Fahrzeug verfügt über eine besondere schwarzeLackierung, die an den Ford GT40 von Bruce McLaren und Chris Amonerinnert, der 1966 Le Mans gewann. Die Ford Chip Ganassi Racing FordGTs verfügen über ein leichtes Carbon- und Aluminium-Chassis,Karosserieteile aus Karbonfaser und einen 3,5-Liter-EcoBoost-V6-Motormit zwei Turboladern. Das Ford GT-Rennfahrzeug basiert auf dem FordGT mit Straßenzulassung - dessen 441 kW (600 PS) eineHöchstgeschwindigkeit von 347 km/h ermöglichen. Der Ford GT ist aufnur 250 Exemplare pro Jahr limitiert und zählt zu den exklusivstenSupersportwagen der Welt.Das Unternehmen wird am 4. Juli um 10:45 Uhr (CET) wichtigeNeuigkeiten zum Ford GT während einer speziellen Pressekonferenz beimGoodwood Festival of Speed verkünden. Überbringer der Nachrichten:Hermann Salenbauch, Global Director, Ford Performance, und LarryHolt, Chief Technical Officer bei Multimatic.Ford Fiesta WRC - Auftritt vor PublikumDer Ford Fiesta WRC, der vom M-Sport Ford World Rally Team in derFIA World Rally Championship eingesetzt wurde, holt 385 PS und 450 NmDrehmoment aus dem 1,6-Liter-EcoBoost-Motor von Ford, perfekt fürstarke Allrad-Performance auf Asphalt und Schotter. Der M-Sport WRCFahrer, Elfyn Evans, demonstriert in Goodwood seine Fahrkünste, dieihm im vergangenen Jahr seinen ersten WRC-Sieg bei der DayinsureWales Rally GB sicherten. Auch Evans' Teamkollege, Teemu Suninen,glänzte im vergangenen Monat mit seinem bisher besten Ergebnis beider Rally Italia Sardegna und belegte im Ford Fiesta WRC den zweitenPlatz. Evans und Suninen sind derzeit Vierte und Fünfte in derFahrerwertung.Ford Fusion NASCAR-Rennfahrzeug in EuropaDas Ford Fusion NASCAR-Rennfahrzeug von Team Penske tauscht inGoodwood das vertraute Terrain der amerikanischen Oval-Rennstreckengegen einen kurzen Bergsprint mit einer Länge von wenig mehr alseiner Meile und bringt damit einen Vorgeschmack auf eines dererfolgreichsten US-Motorsportprogramme von Ford ins südenglischeSussex.Der Team Penske-Fusion mit der Startnummer 22 gewann 2018 dieFahrer-Meisterschaft in der Monster Energy NASCAR Cup-Serie. Füratemberaubende Fahrleistungen sorgt sein 5,8-Liter-Ford-V8-Motor mit775 PS und mehr als 500 Nm Drehmoment. Der Gangwechsel erfolgt überein manuelles Viergang-Schaltgetriebe.Mit einem Stahlrohrrahmen, einer handgeformten Blechkarosserie undeinem Penske-Chassis wird der Team Penske-Fusion in Goodwood vomUS-Sportwagenfahrer Billy Johnson gefahren, dem erfolgreichstenFahrer aller Zeiten in der IMSA Continental Tire Championship, derzuletzt die Meisterschaft 2016 mit einem Ford Shelby GT350R-C Mustanggewonnen hat.Zakspeed-Rennwagen feiert 50. Geburtstag des Ford CapriAls Rennversion des legendären Ford Capri wurde der berühmteZakspeed Turbo-Capri für die Teilnahme an der deutschenDRM-Tourenwagen- und Sportwagenrennserie gebaut - 1981 gewann er dieDivision 2-Meisterschaft. Damals hinterm Lenkrad: Klaus Ludwig.Angetrieben von einem 1,7-Liter-Turbomotor, basierend auf einemCosworth-Aggregat, leistet der Zakspeed Turbo-Capri stolze 540 PS under stellt außerdem ein maximales Drehmoment von 482 Nm bereit. Derunverwechselbare Rennwagen, der zwischen 1980 und 1982 anDRM-Meisterschaften teilnahm, wird in Goodwood von Peter Mücke,Gründer von Mücke Motorsports gefahren. Er ist der Vater von StefanMücke, der den Ford GT für Ford Chip Ganassi Racing bis zum Ende derTeam-Teilnahme beim WEC-Rennprogramm in Le Mans steuerte.Der Ford Capri wurde 1969 auf dem Markt eingeführt, in 17Produktionsjahren wurden mehr als 1,9 Millionen Exemplare verkauft.Live in Action: Ken Block und Vaughn Gittin Jr.Die Publikumslieblinge Ken Block und Vaughn Gittin Jr. kehren mitihren eigens dafür gebauten Hochleistungs-Fords in die Arena vonGoodwood zurück - mit einer eigenen Drift-Show. Blocks einzigartiger1977er Ford F-150 Hoonitruck macht seinem Namen alle Ehre, denn erzeigt vor Ort zum ersten Mal seine auf unglaubliche 914 PS gezüchteteAllradleistung. Der Truck, der letztes Jahr im Gymkhana TEN-Videodebütierte, verfügt über das größte 3D-gedruckte Metallteil für einNutzfahrzeug in der Automobilgeschichte. Ford Performance-Ingenieurearbeiteten mit einem Team von Ford-Forschungsingenieuren und der RWTHAachen zusammen, um den komplexen Aluminium-Ansaugkrümmer zuentwickeln und zu bauen.Blocks neuer Ford Escort RS Cosworth Widebody "Cossie V2" gibtebenfalls sein Goodwood-Debüt. Das dramatisch gestylte Retro-Modellwurde entwickelt, nachdem Block 1991 seinen Ford Escort CosworthGroup A Rallyewagen im Sommer 2018 durch im Zuge eines Fahrzeugbrandsverlor. Angetrieben von einem 317 PS starken Ford Cosworth2,0-Liter-Motor verfügt das Modell über eine WRC-Karosserie über einverbreitertes Chassis.Bei dem Mustang RTR Spec 5-D, der von Gittin Jr. in Goodwoodgesteuert wird, handelt es sich um das gleiche Rekordfahrzeug, dasletztes Jahr zum Einsatz kam, als er als erster Fahrer die kompletteNürburgring-Nordschleife mit durchdrehenden Reifen driftendumrundete. Der maßgeschneiderte Mustang wurde speziell für denWettbewerb in der Formel Drift entwickelt und wird von einem5,0-Liter-Ford Performance Aluminator XS-V8-Motor angetrieben.Ford Ranger Raptor: Einsatz in der Off-Road ArenaAngetrieben wird er von einer Bi-Turbo-Version des2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotors, der im neuen Ford Ranger Raptor inVerbindung mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe eine Leistung von 157kW (213 PS) sowie ein maximales Drehmoment von 500 Nm entwickelt.Sein extremes und kompromissloses Styling macht bereits auf denersten Blick deutlich, dass dieses Fahrzeug für ultimativenOffroad-Fahrspaß konzipiert wurde. Präzisionsfahrer Paul Swift zeigtdie beeindruckenden Abmessungen, das extreme Design und daseinzigartige Ford Performance-Chassis des Ranger Raptor, das fürschnelles Fahren im Gelände optimiert ist - ideal für den Einsatz inder Goodwood Off-Road Arena.Seit dem 2. Juli können Computerspieler die Leistungsfähigkeit desRanger Raptor auch virtuell erleben, nachdem das Modell für dasXbox-Rennspiel Forza Horizon 4 verfügbar gemacht wurde. Imvergangenen Jahr war der Ford Ranger Raptor das erste Fahrzeugüberhaupt, das auf der Gamescom-Spielemesse in Köln vorgestelltwurde."Dieses einzigartige Fahrzeug bietet ultimativen Offroad-Fahrspaß.Als Pickup im Rallyestil wird er realen Fahrern sowie auchComputerspielern auf der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesichtzaubern", sagte Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales &Service. "Er ergänzt die virtuelle Ford-Garage von Forza, die bereitszahlreiche Ford-Fahrzeuge beinhaltet. Und wir wissen, dass Spielerüberall auf der Welt den On- und Offroad-Nervenkitzel genießenwerden, den der Ford Ranger Raptor bei diesem Autorennspiel bietet".Ford Puma und Ford Kuga debütieren auf dem Ford-Stand Besucher desdreistöckigen Ford Performance-Standes haben in Goodwood dieMöglichkeit, die beiden neuen Ford-Modelle Kuga und Puma zu erleben.Der neue Ford Kuga ist das bislang elektrifizierteste Fahrzeug vonFord. Er präsentiert ein elegantes neues Außendesign mit ausgewogenenProportionen, die für verbesserte Geräumigkeit und Komfort imInnenraum sorgen. Er umfasst raffinierte Ausstattungsvarianten,darunter Titanium, ST-Line und Vignale. Hybridantriebe sorgen aufWunsch für beispiellose Kraftstoffeffizienz. Der charismatische neuePuma, eine komplett neu entwickelte Baureihe, vereint darüber hinausein atemberaubendes Außendesign, einen ausgeklügelten Laderaum undmoderne Mild-Hybrid-Antriebstechnologie.Spielspaß und Mitfahrgelegenheit im Ford Ranger RaptorBesucher des Ford-Stands in Goodwood können an einemComputerspiel-Wettbewerb teilnehmen: Wer mit den installierten ForzaHorizon 4-Gaming-Pods die schnellste Rundenzeit absolviert, gewinnteine Mitfahrgelegenheit im Ford Ranger Raptor mit Paul Swift.Updates zum Auftritt von Ford auf dem Goodwood Festival of Speed2019 erhalten Sie ab dem 4. Juli um 10:00 Uhr (CET) unter:www.twitter.com/FordEuwww.youtube.com/fordofeuropehttp://goodwood2019.fordpresskits.comZum gleichen Zeitpunkt startet auch ein Livestream unterhttps://youtu.be/N5RuJ1k82zU September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure,WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das vorherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 