Goodrx Holdings Aktie: Alles nach Plan!

Goodrx weist am 14.05.2022, 05:02 Uhr einen Kurs von 8.04 USD an der Börse auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsausrüstung und -dienstleistungen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Goodrx auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Goodrx. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 86,05 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Goodrx momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Goodrx auf dieser Basis überkauft (Wert: 79,57). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Goodrx wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Für Goodrx liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Goodrx vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29,8 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (8,04 USD) könnte die Aktie damit um 270,65 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Goodrx-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Goodrx wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Goodrx auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.