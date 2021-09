Goodness Growth Holdings-Aktie: Innovative Industrial Properties investiert!

Das Cannabisunternehmen Goodness Growth Holdings, Inc. (CSE:GDNS, OTCQX: GDNSF)) gab am Dienstag den Abschluss einer Sale-Leaseback-Transaktion in New York mit dem auf Marihuana ausgerichteten Immobilieninvestmentfonds Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR) BEKANNT.

Goodness Growth verkaufte an IIP rund 92,3 Acres Land, das an die bestehende Cannabisanbau- und -verarbeitungsanlage von Goodness Growth in Johnstown, New York, angrenzt , für 1,2 Millionen US-Dollar(ohne Transaktionskosten).

Im Rahmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung