Goodgame Studios und Microsoft gehen Kooperation ein

Hamburg (ots) - Goodgame Studios, führender Entwickler und Anbieter von Spielesoftware im Free-to-play-Segment, expandiert seine Produkt-Distribution und veröffentlicht seinen Erfolgstitel Big Farm: Mobile Harvest im Microsoft Store für Windows 10. Als zentrale Anlaufstelle für Windows 10-Geräte bietet der Microsoft Store für Windows 10 pro Monat den Download von Apps für mehr als eine Milliarde aktiver Geräte der globalen Microsoft Community an.Big Farm: Mobile Harvest steht über den Microsoft Store in mehr als 240 Ländern weltweit zur Verfügung und bietet somit noch mehr Spielern die Möglichkeit, in die bunte Welt der Farm-Simulation einzutauchen. Über den Microsoft Store wird Big Farm: Mobile Harvest den neuen Farmern im Zusammenspiel mit aufregenden Ingame-Events ausführlich vorgestellt."Wir sind begeistert, mit dem fantastischen Microsoft-Team zu kooperieren und über den Microsoft Store unsere strategischen Distributionswege weiter auszubauen, um unsere Produkte einem erweiterten, globalen Kundenkreis in mehreren Hundert Ländern anzubieten", betont Patrick Abrar, Chief Business Officer bei Goodgame Studios."Wir freuen uns sehr, Big Farm: Mobile Harvest über den Microsoft Store für Windows 10 anbieten zu können und einer erweiterten Community von mehreren Millionen Spielern zur Verfügung zu stellen", sagt Simon Andrews, Leiter des Studios, welches für die Entwicklung des Spiels verantwortlich ist. "Big Farm: Mobile Harvest ist für jeden Fan von Farm-Simulationen ein atemberaubendes Spiel und bietet unzählige Stunden an Spaß."Das Produktteam von Goodgame Studios hat Big Farm: Mobile Harvest im Vorfeld an die neuen Gegebenheiten des Microsoft Stores angepasst und eine Windows-native Applikation erstellt, welches durch eine adaptive und zügige Arbeitsweise möglich war. Währenddessen konnten neue Inhalte für das Spiel ununterbrochen weiterentwickelt werden.Mit einer Lokalisierung in zwei Dutzend Sprachen schließt Big Farm: Mobile Harvest die gängigsten geografischen Regionen mit ein. Der Hamburger Entwickler plant, zusätzliche Spiele und weitere Inhalte über den Microsoft Store bereitzustellen.Big Farm: Mobile Harvest ist ab sofort kostenlos im Microsoft Store erhältlich: https://www.microsoft.com/store/apps/9NRVPX4WC4K6Das Spiel kann auch auf iOS, Android und ausgewählten Kindle-Geräten heruntergeladen werden.Pressekontakt:Patrick Abrar, CBOSebastian Grun, Director PRpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuell