Goodgame Studios kooperiert mit HUAWEI und erweitert weltweite Distribution

Hamburg (ots) - Als global agierender Entwickler und Anbieter von Spielesoftware im Free-to-play-Segment führt Goodgame Studios den Ausbau seiner Distribution von mobilen Spielen fort und veröffentlicht seinen Strategie-Klassiker Empire: Four Kingdoms in der HUAWEI AppGallery.Erst vor kurzem startete das Hamburger Studio eine Kooperation mit Microsoft und bietet seitdem Big Farm: Mobile Harvest über den Microsoft Store für Windows 10 an. Als ein weiterer Meilenstein der strategischen Produkt-Distribution erfolgt nun durch die Kooperation zwischen Goodgame Studios und dem chinesischen Telekommunikations-Giganten HUAWEI Technologies. Neben dem bereits veröffentlichten Big Farm: Mobile Harvest wird zukünftig auch Empire: Four Kingdoms über die HUAWEI AppGallery vertrieben.Zum Start der Veröffentlichung bekommen neue Spieler einiges geboten. So erhalten Neuankömmlinge ein mächtiges Startpaket, bestehend aus einer einzigartigen Dekoration für ihre Burg, Truppen zu deren Schutz und eine beachtliche Menge an Goldmünzen. Darüber hinaus wird es Coupons geben, mit denen spezielle Inhalte günstiger erworben werden können."Wir sind hocherfreut, mit HUAWEI, einem Big Player der internationalen High-Tech-Branche, als strategischem Partner zu kooperieren. Durch dieses Zusammenspiel entsteht eine perfekte Symbiose aus unseren innovativen, nachhaltigen Produkten und dem wachstumsstarken App Store von HUAWEI, der AppGallery", betont Patrick Abrar, Chief Business Officer bei Goodgame Studios."Mit der HUAWEI AppGallery haben wir die Möglichkeit, unsere Distribution für Empire: Four Kingdoms weiter auszubauen und die App einem wachsenden Publikum zur Verfügung zu stellen. Unser Spiel ist der Strategie-Klassiker und Besitzer eines HUAWEI-Gerätes werden unzählige Stunden Spaß und Freude daran haben", sagt Benjamin Völkel, Leiter des Studios, welches für die Entwicklung des Spiels verantwortlich ist.Empire: Four Kingdoms - Teil der überaus erfolgreichen Empire-Familie mit über 220 Millionen registrierten Spielern - steht ab sofort zum kostenlosen Download in der HUAWEI AppGallery bereit. Das Spiel kann auch auf iOS- und weiteren Android-Plattformen heruntergeladen werden.Pressekontakt:Patrick Abrar, CBOSebastian Grun, Director PRpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuell