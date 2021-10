Goodgame Studios gründet neue Publishing-Abteilung und veröffentlicht Mobile Echtzeit-Strategiespiel War Alliance

Hamburg (ots) -Goodgame Studios, ein führender deutscher Entwickler von Online-Videospielen für Browser und mobile Endgeräte mit mehr als 500 Millionen registrierten Spielern, eröffnet eine eigene Publishing-Abteilung und etabliert sich mit der Veröffentlichung von War Alliance als internationaler Publisher von mobilen Spielen. Nach dem Ausbau des Direktvertriebs durch strategische Partnerschaften mit Microsoft und Huawei in diesem Jahr wird das Hamburger Unternehmen nun auch als Publisher für War Alliance auftreten, einem äußerst wettbewerbsfähigen Echtzeit-Strategiespiel, das vom Berliner Studio Magnific Games entwickelt wurde.In War Alliance führen die Spieler in rasanten Echtzeit-Arenakämpfen Krieg gegen Gegner aus der ganzen Welt, während sie selbst einen mächtigen Helden auf dem Schlachtfeld steuern. Zusätzliche Einheiten können freigeschaltet und in einem Kartensatz zusammengestellt werden, um den Helden zu unterstützen. War Alliance ist ein Free-to-Play-Spiel und steht im App Store (http://ggs.social/waaasde) und im Google Play Store (http://ggs.social/wagpde) zum kostenlosen Download bereit.Das neue Publishing-Team von Goodgame setzt sich aus Branchenexperten zusammen, die über jahrzehntelange Erfahrung im operativen Management von Videospielen verfügen. Geleitet wird das Team von Nina Müller als Head of Publishing, die zuvor die Abteilung Live Operations Management bei Bigpoint und Goodgame Studios leitete und sich ehrenamtlich für das Prototypenförderprogramm der Gamecity Hamburg engagiert. Unterstützt wird Müller von Caglar Eger, Director of Platform Relations & Partnerships."Ich freue mich darauf, innerhalb von Goodgame Studios eine spannende und effiziente Publishing-Abteilung aufzubauen", so Müller. "Mit unserem erfolgreichen Portfolio, unserem kompetenten Team und der Stärke von War Alliance glaube ich, dass wir die perfekte Mischung haben, um neue Hits auf dem Markt zu veröffentlichen."Die Publishing-Abteilung des Unternehmens wird sich auf die Sondierung von potenziellen Entwicklern und den Aufbau von dauerhaften Partnerschaften mit intensiver Zusammenarbeit konzentrieren. Goodgame Studios wird dabei seine internen Experten aus vielen Bereichen wie Produktmanagement, Business Development, Performance Marketing und Business Intelligence einsetzen, um exzellente Unterstützung zu bieten und die Skalierung von Free-to-Play-Spielen voranzutreiben."Mit Goodgame Studios ist es uns gelungen, einen echten Partner zu finden, der mit seinem umfangreichen Wissen und seiner Erfahrung dazu beitragen wird, die Vermarktung von War Alliance zu beleben und das Produkt noch mehr Spielern weltweit zugänglich zu machen", so Johann Caron, Mitbegründer und technischer Art Director bei Magnific Games. "Wir freuen uns darauf, in den nächsten Jahren mit unseren Kollegen in Hamburg zusammenzuarbeiten."Goodgame Studios bietet Entwicklern umfassende Unterstützung an. Beispiele für die gezielten Dienstleistungen reichen von individuellen Vertragsentwürfen über datengetriebene Marketing-Optimierung für passende Kanäle und App-Store-Auftritte bis hin zur Unterstützung der Entwickler in den Bereichen Monetarisierung, Qualitätssicherung, Community-Management und Support.Interessierte Entwickler können sich hier mit Goodgame Studios in Verbindung setzen: http://ggs.social/pubdeDarüber hinaus wird Goodgame Studios in Zusammenarbeit mit Gamecity Hamburg heute, am 26. Oktober um 18:00 Uhr MESZ / 09:00 Uhr PT ein Live-Publishing-Panel (geeignet für Entwickler) veranstalten. Die Anmeldung für das Event ist hier zu finden: http://ggs.social/ebgchpbFür weitere Informationen zu War Alliance oder um das Spiel kostenlos herunterzuladen, besuchen Sie den Apple App Store (http://ggs.social/waaasde) und den Google Play Store (http://ggs.social/wagpde).ÜBER WAR ALLIANCEWar Alliance ist ein Free-to-Play-Echtzeit-PvP-Arena-Spiel, das Tower Defense-Aspekte, Kartendeckbau und MOBA-Mechaniken kombiniert. Mit der perfekten Mischung aus Deckbau und einem vom Spieler gesteuerten Helden kämpfst Du in schnellen Echtzeit-Schlachten mit Spielern auf der ganzen Welt. Das Spiel wird von dem Berliner Studio Magnific Games entwickelt und von Goodgame Studios vertrieben. Weitere Informationen zum Spiel findest Du unter www.war-alliance.com.ÜBER GOODGAME STUDIOSGoodgame Studios ist einer der führenden Entwickler und Anbieter von Spielesoftware, der sich auf das Free-to-play-Segment spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mobile- und Browsergames. Das Unternehmen bietet seine Spiele in 26 Sprachen an und hat weltweit über 500 Millionen registrierte Nutzer. Empire: Four Kingdoms - die weltweit erfolgreichste App eines deutschen Unternehmens - gehört zum Produktportfolio von Goodgame Studios. Der Spieleentwickler wurde 2009 in Hamburg gegründet. Neben dem Hauptsitz in Deutschland hat das Unternehmen eine Niederlassung in Tokio. Seit Januar 2018 ist Goodgame Studios Teil der Stillfront Group, ein führendes Unternehmen für Spielestudios im Bereich Free-to-play. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goodgamestudios.com.Pressekontakt:Patrick Abrar, CBOSebastian Grun, Director PRpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuell