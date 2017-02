"Goodbye My Lover" am Valentinstag? James Blunt musiziert in der Live-Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI" am Dienstag, 14. Februar auf ProSieben

Unterföhring (ots) -Der Valentinstag 2017 wird ganz schön #HALLIGALLI: Zum Start derneunten Staffel laden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zueiner Live-Ausgabe von "CIRCUS HALLIGALLI". In der Manage desWahnsinns begrüßen sie am 14. Februar, 22:10 Uhr, zwei echteHerzensbrecher: Traut sich James Blunt tatsächlich live "Goodbye MyLover" am Tag der Verliebten zu singen? Schafft es MatthiasSchweighöfer mit seiner neuen Single "Superman und seine Frau" dieHerzen der Zuschauer zum Schmelzen zu bringen? Über allem steht eineFrage: Welche Rolle spielt das Fax-Gerät im Studio in der Live-Show?"CIRCUS HALLIGALLI" ab 14. Februar 2017, immer dienstags, 22:10 Uhr,ProSiebenHashtag zur Show: #HalliGalliBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne KarlTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell