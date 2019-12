Goodbye / Kommentar von Jens Kleindienst zur Brexit-Abstimmung

Mainz (ots) - Boris Johnson hat geliefert. Gerade mal acht Tage nach seinemfulminanten Wahlsieg ließ er das neue Parlament über den EU-Austrittsvertragabstimmen - und bekam die erwartete satte Mehrheit. Traurig, traurig. Es hataber sein Gutes, dass die tragisch-groteske Londoner Brexit-Oper zu einemvorläufigen Ende gekommen ist. Und jetzt? Weiter geht's mit Brecht: "Wir sehnbetroffen - den Vorhang zu und alle Fragen offen." Zum Beispiel die Frage, aufwelcher Grundlage Großbritannien und die EU in Zukunft Handel miteinandertreiben werden. Oder die Frage, wie Brüssel und London das Nordirland-Problemlösen werden. Wie weit werden sich die Briten von den europäischenSozialstandards entfernen? Und werden dem Vereinigten Königreich auf dem Weg ausder EU die Schotten von der Fahne gehen? Derzeit ist nicht einmal klar, obüberhaupt ein halbwegs geordneter Übergang gelingen wird. Boris Johnson hat dieZeit für die anstehenden komplizierten Verhandlungen mit Brüssel extremverknappt: Bis Ende 2020 muss alles festgezurrt sein, und Brüssel wird Londonkeinen Rabatt einräumen. Das enge Zeitkorsett nährt den Verdacht, Johnson strebein Wahrheit einen No-Deal-Brexit an. Kann schon sein. Andererseits ist Johnsonein politischer Überlebenskünstler und ein Opportunist. Der EU-Austritt war fürihn immer der Türöffner für 10 Downing Street. Dort will er eine Weile bleiben.Einen chaotischen Brexit mit dramatischen Folgen für die heimische Wirtschaftkann er dabei nicht gebrauchen. Gut möglich also, dass das Brexit-Drama noch indie eine oder andere Verlängerung geht. Ein Zurück der Briten in die EU gibt esaber wohl nicht mehr. Goodbye!Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4475533OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell