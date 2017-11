"Goodbye Gottfried - Eine musikalische Erinnerung" - Radio Bremen-Dokumentation über Gottfried Böttger am 11.11., 0.45 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - "Lieber göttlicher Gottfried, Du warst immer schonder Pionier auf dem Honky Tonk-Rock´n´Roll-Klavier. Du gehst alsErster vom Panikorchester." Diese Würdigung formulierte UdoLindenberg zum Tode Gottfried Böttger, der am 17. Oktober 2017 einemKrebsleiden erlag. Radio Bremen würdigt das kreative Leben desKomponisten, Pianisten und langjährigem 3nach9-Klaviervirtousen ineiner Dokumentation mit den Höhepunkten seines Schaffens imNDR/RB-Fernsehen am Samstag, 11. November 2017 (in der Nacht vonFreitag auf Samstag), 0.45-1.15 Uhr.Als Gründungsmitglied des Panikorchesters um Udo Lindenbergrevolutionierte Gottfried Böttger Anfang der 70er mit seinem BoogieWoogie-Stil auf dem Klavier die deutsche Rockgeschichte. Ob mit"Leinemann", "Rentnerband", "Raggi Ragtime" - Gottfried Böttger hatteviele musikalische Gesichter. Er war der Pianist der "HamburgerSzene", die die deutsche Popmusik neu formulierte. Seit der erstenSendung 1974 war Gottfried Böttger 40 Jahre lang das musikalischeGesicht der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 und spielte unter anderemmit Klaus Doldinger, Tom Jones, Sting, Peter Maffay und denrenommierten Klassik-Pianisten Lang Lang. Der Musiker wollteallerdings nie nur Rock Star sein: Ab 1997 war der Pianíst auchDozent für Mediendidaktik und wurde später zum Honorarprofessor fürAudiotechnik berufen. Musikalische Weggefährten, wie Udo Lindenberg,Axel Zwingenberger und viele andere feierten am 2. November 2017 ein"Goodbye Gottfried"-Konzert.Ein Foto kann unter angegebenem Kontakt abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell