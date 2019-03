"Good bye fish and chips?" - 3sat-"makro" über den Brexit und seine Folgen für die europäische Fischerei (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -ErstausstrahlungFreitag, 22. März 2019, 21.00 UhrFast 60 Prozent des Fisches aus den Gewässern rund umGroßbritannien holen nicht-britische Schiffe an Bord. Das passt denbritischen Fischern gar nicht. Sie hoffen auf bessere Zeiten, wennbritische Gewässer erst einmal Sperrzone für den Rest Europas seinwerden. "makro: Good bye fish and chips" berichtet am Freitag, 22.März 2019, 21.00 Uhr in 3sat über den Brexit und den Konflikt um dieFangrechte.Die Reporter Markus Böhnisch und Roman Mischel zeigen, dass dieFischerei nur einen sehr kleinen Wirtschaftsbereich Großbritanniensausmacht, der Brexit dort aber trotzdem ein großes Thema ist. Dieenglischen Fischer zählen zu den stärksten Brexit-Befürwortern: Dieeuropäischen Fangquoten empfinden sie als unfair, seit Jahrenschrumpfe die heimische Fangflotte.Dagegen beklagen die Fischer vom Kontinent, dass nach demEU-Ausstieg Großbritanniens Hering, Dorsch und Makrele für den RestEuropas deutlich teurer werden könnten. Und umgekehrt? Für Fish 'n'Chips muss der in britischen Gewässern rare Kabeljau,Hauptbestandteil des beliebten englischen Nationalgerichts, künftigaus der EU importiert werden.Ansprechpartnerin: Maja Tripkovic, Telefon: 06131 - 70-18543;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makroMehr Information zu "makro: Good bye fish and chips?":https://ly.zdf.de/3RT/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell