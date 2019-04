Kewaunee ScientificEndlich geschafft, ?

Der Kewaunee Scientific-Kurs wird am 12.04.2019, 00:49 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 21,75 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Wie Kewaunee Scientific derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kewaunee Scientific. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kewaunee Scientific aktuell 3,52. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Kewaunee Scientific bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,21 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 72,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kewaunee Scientific auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.