Good News für MCI Spin-off IonOXess - BILD

IonOXess-Entwicklung"PlaMaGrowth" wird als Konzept mitZukunftspotenzial ausgezeichnet - naturnahe Alternative fürDüngemittel und chemische PestizideInnsbruck (ots) - Im Rahmen der Verleihung des TirolerInnovationspreises wurde kürzlich eine bahnbrechende Entwicklung desMCI-Spin-offs IonOXess ausgezeichnet. Das Konzept "PlaMaGrowth", einfür die Industrie optimiertes Verfahren zur Behandlung von Samen undPflanzen mit plasmaaktiviertem Wasser, wurde auf Grund seinesherausragenden Innovationspotenzials in die Shortlist aufgenommen undschlussendlich unter die Top 3 der Kategorie "Konzepte mitInnovationspotenzial" gerankt. Die Bewertung erfolgte mit Hilfe einesbewährten Kriterienkataloges, der beispielsweise Neuheitsgrad,Marktpotenzial, Kundennutzen. Der Preis wurde von derWirtschaftskammer Tirol ausgeschrieben; die Verleihung erfolgte imRahmen eines Festaktes bei der Firma MedEL.Das Hightech-Unternehmen IonOXess entstand 2012 aus einemForschungsprojekt am MCI und beschäftigt sich heute mit innovativenWasseraufbereitungsverfahren auf Basis der Plasmatechnologie. Alshochschulnahes Unternehmen steht es für die enge Verzahnung vonWissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Bei dem von IonOXessentwickelten Verfahren PlaMAGrowth fördert plasmaaktiviertes Wasserdie Keimung von Samen und kann das Pflanzenwachstum ohne Beisetzungnicht-organischen Düngers um bis zu 60 % beschleunigen sowieunerwünschte Pilzbildung und Bakterienwuchs auf Samen und Pflanzenverhindern. Außerdem wird die Resistenz gegenüber Trockenheit genausowie gegenüber starker Feuchtigkeit verbessert.Dass plasmaaktiviertes Wasser das Wachstum von Pflanzen fördernkann, ist bereits länger bekannt, jedoch konnte dieses bisher nur inkleinen Mengen produziert werden. Das IonOXess-Verfahren beruht aufmodernster industrieoptimierter Verfahrenstechnik und könnte inZukunft zu einer echten Alternative für Düngemittel und chemischePestizide werden. Mittels eines starken elektrischen Feldes und eineseigens entwickelten Katalysators wird ein aus Ionen, UV-Strahlung undentkeimenden Molekülen bestehendes Kaltplasma erzeugt, das inGießwasser eingebracht werden kann.Thomas Obholzer, Geschäftsführer von IonOXess, freut sich über dieAuszeichnung: "Unser Verfahren greift bekannte Wirkmechanismen aufund integriert diese in modernste Prozesstechnik, so dass dieEntwicklung in Zukunft möglichst vielen Anwendern zur Verfügungstehen wird."Andreas Altmann, MCI-Rektor, unterstreicht: "Als UnternehmerischeHochschule® unterstützen wir innovative Ideen und lösungsorientierteKonzepte von Mitarbeitern und Studierenden. Nicht zuletzt sehen wirunseren Auftrag darin, unseren Standort in wirtschaftlicher Hinsichtzu stärken und zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen."