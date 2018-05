Good Life Networks Inc. gibt Übernahme von Impression X bekannt

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Good Life Networks Inc. ("GLN", oder das "Unternehmen") (TSX-V:GOOD)(FSE: 4G5), ein in Vancouver ansässiges Unternehmen fürprogrammatische Werbetechnologie, freut sich bekannt zu geben, dasses eine verbindliche Absichtserklärung ("LOI") zum Erwerb allerausgegebenen und ausstehenden Aktien (die "Gekauften Aktien") vonImpression X, Inc ("Impression X") abgegeben hat, ein im BereichConnected TV ("CTV") führendes Unternehmen für Werbetechnik. GLN wirddie gekauften Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 6.000.000 USDerwerben.Gemäß den Bedingungen des LOI besteht die Gegenleistung für diegekauften Aktien aus einer Kombination von Barmitteln, Stammaktiendes Unternehmens (vorbehaltlich der Zustimmung der TSX VentureExchange) und Performance Earn-outs, die auf vereinbartenMeilensteinen basieren. Die Geschäftsleitung von GLN ist sich sicher,dass sie über die Ressourcen verfügt, um die Akquisition dergekauften Aktien abzuschließen. Der Abschluss der Transaktion stehtunter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses der standardmäßigenDue Diligence.Obwohl in der Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) vorgesehenist, dass die Parteien in gutem Glauben handeln, um eine formellere,endgültige Vereinbarung (die "Endgültige Vereinbarung") zum Erwerbder Aktien zu treffen, wird der LOI ausdrücklich als verbindlicheVereinbarung bezeichnet. Die Absichtserklärung tritt außer Kraft,wenn GLN nicht innerhalb von sechzig (60) Kalendertagen nachInkrafttreten des LOI eine für GLN zufriedenstellende Due Diligenceabgeschlossen hat. Der LOI wurde zu marktüblichen Bedingungenausgehandelt.CTV ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche in derWerbetechnik. Für 2018 wird erwartet, dass mehr als 60% allerPremium-Video-on-Demand-Inhalte über Connected TV bereitgestelltwerden, und voraussichtlich 759,3 Millionen Nutzer weltweit erreichen(Digital TV Research)."CTV ist eine perfekte strategische Erweiterung für unserenVideo-Exchange. Sobald die Integration in die GLN-Plattform erfolgtist, können wir extrem zielgerichtete Videowerbung auf eineverbraucherfreundliche, markensichere und nicht-invasive Art undWeise liefern, die das Connected TV-Erlebnis für Millionen vonZuschauern optimiert. Diese Akquisition sollte sich zudem, wie wirglauben, umgehend ertragssteigernd auswirken", sagt Jesse Dylan, CEOvon GLN."Wir freuen uns, unsere hochentwickelte CTV-Technologie über eineweitreichende Adtech-Plattform wie GLN bereitzustellen, um unserWachstum zu maximieren. GLN passt perfekt zu uns, weil wir durchden Anschluss an eine große Video-Exchange-Plattform unserenCTV-Kunden eine bessere Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeitbieten können", setzt Matt Hopkins hinzu, CEO von Impression X.Die GLN-StoryGLN erschließt das enorme Potenzial der künstlichen Intelligenz,um den Marketing-ROI für Werbetreibende mithilfe seiner zum Patentangemeldeten Videowerbetechnologie zu optimieren. Die Gesamtausgabenfür digitale Werbung in den USA haben nach Angaben des IAB(Interactive Advertising Bureau) im letzten Jahr den Rekordwert von88 Mrd. USD erreicht, eine Steigerung von 21 Prozent gegenüber den72,5 Mrd. USD im Vorjahr. Die digitalen Werbeeinnahmen überholenerstmalig das Fernsehen (Broadcast und Kabel kombiniert). MAGNA, derResearch-Arm des Medienkäufers IPG Mediabrands, geht davon aus, dassbis 2020 50 % aller Werbeausgaben auf digitale Werbung entfallenwerden. GLN hat vor kurzem eine Zeichnungsfinanzierung in Höhe von9,2 Mio. USD noch vor Abschluss seiner Qualifying Transactionabschließen können, und wird an der TSX Venture Exchange unter demBörsenkürzel "GOOD" und an der Frankfurter Börse unter demBörsenkürzel "4G5" gehandelt.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsbehörden(gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Richtlinien der TSXVenture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oderGenauigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen:Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftigeEreignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungenoder Überzeugungen der Geschäftsleitung von GLN bezüglich zukünftigerEreignisse wider. Die in dieser Pressemitteilung als"zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichneten Informationen und Aussagensind keine historischen Tatsachen, gelten als zum Datum dieserPressemitteilung abgegeben und schließen, ohne darauf beschränkt zusein, Aussagen zu Erörterungen zukünftiger Pläne, Schätzungen undPrognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten derGeschäftsleitung in Bezug auf die Übernahme von Impression X ein.Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung vonzukunftsgerichteten Wörtern wie "kann", "wird", "erwarten","einschätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" oder"fortsetzen" bzw. deren Verneinungsform oder ähnliche Variantenidentifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergenzahlreiche Risiken und Unsicherheiten, welche dazu führen können,dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in denzukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse abweichen, sind unter anderem und ohne EinschränkungRisiken in Bezug auf den Zeitpunkt der Akquisition von Impression X,den erfolgreichen Abschluss des Erwerbs der gekauften Aktien, denAbschluss der endgültigen Vereinbarung, die Anzahl der Wertpapierevon GLN, die im Zusammenhang mit der Transaktion ausgegeben werdenkönnen; dass GLN den erwarteten Wert des Erwerbs der erworbenenAktien realisiert, dass GLN sein prognostiziertes Wachstum beibehält,die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, und die allgemeinenwirtschaftlichen Bedingungen oder Bedingungen an den Finanzmärkten.Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieserPressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmenzugrunde gelegt, darunter einschließlich und ohne Einschränkung dieAnnahme, dass die Integration mit der Technologie von Impression X indem von der Geschäftsleitung erwarteten Zeitraum erfolgreichabgeschlossen wird, die erwarteten Umsätze generiert und die globaleReichweite von GLN entsprechend den Erwartungen der Geschäftsleitungvergrößert. GLN übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung derzukunftsgerichteten Aussagen oder Aktualisierung der Gründe, warumdie tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichtetenAussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen können, es sei denn, diesist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. WeitereInformationen zur Identifizierung von Risiken und Unsicherheitenwerden in den von GLN bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehördenvorgelegten Unterlagen dargelegt, die unter http://www.sedar.comverfügbar sind.investors@glninc.ca, Jesse Dylan, CEO, Suite 150 - 1090 Homer St.,Vancouver V6B 2W9, Mobil: 604-341-8300, E-Mail: Jesse@GLNInc.caOriginal-Content von: Good Life Networks Inc., übermittelt durch news aktuell